Ballag már a vén diák: elbúcsúztak a mosonmagyaróvári Bolyai Technikum végzősei – fotók, videó

Valami véget ért, ám valami most kezdődik el – így búcsúzott az iskolától a Bolyai Technikum végzőse, aki diáktársaival, Bernáth Rita iskolaigazgatóval és az osztályfőnökökkel együtt járta végig utoljára az intézmény falait. Ballagásra gyűltek össze a Bolyai Technikumban szerdán délelőtt.

Ballagás 2025: Elbúcsúztak a mosonmagyaróvári Bolyai Technikum végzősei.

Fotó: Kerekes István

A ballagás ünnepe

Tizenegy óra előtt már az iskola folyosóján várakoztak, hogy a fiatalabb diáktársaik sorfala mellett körbejárják az intézményt. Ezúttal két végzős osztály búcsúzott a Bolyai Technikumban: hatvanhat diák énekelte az ismert dalokat együtt.

Az iskola udvarán szeretteik körében sorakoztak fel. Feltűzték az emlékezés szalagját az iskola zászlajára, műsorral a tizenegyedikes diákok készültek. A végzős tizenharmadikas tanuló búcsúbeszédében hangsúlyozta:

ma visszatekintenek, számot adnak, leltárt készítenek, ugyanakkor előre is néznek a jövőbeli célok felé. Továbbá köszönetet mondott a pedagógusoknak is.

Bernáth Rita iskolaigazgató emlékeztetett: a mostani két végzős osztály az első, akik technikusi képzést kezdtek meg, mégpedig a Covid idején. Ők most az érettségi mellé technikusi oklevelet is kapnak. Az intézményvezető magyar tanárukként is szólt az egyik osztályhoz, sok sikert kívánva az előttük álló élethez. Hozzátette: több diák már munkaszerződéssel megkezdheti tevékenységét a munka világában, hiszen a duális partnerek nem csak külföldi tapasztalatszerzést, hanem munkalehetőséget is biztosítottak a végzősök számára.