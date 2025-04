Egyre több a baleset a térségben, Mosonmagyaróváron és környékén sem rózsás a helyzet

Együttműködések az önkéntesekkel

Szabó András arról is szólt, hogy 22 önkéntes tűzoltó egyesülettel működnek együtt, képzésüket, oktatásukat is fontosnak tartják. Tavaly többletfeladatot adott még számukra a szeptemberi árvízi védekezés. Örömmel számolt be arról, hogy a vármegyei versenyen első lett a mosonmagyaróvári csapat, így az országos megmérettetésen ők képviselik Győr-Moson-Sopront.

Szabados Tamás képviselő kiemelte: a közúti műszaki mentések számának emelkedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonság fejlesztésére. Ábrahám Tivadar képviselő szerint a siker kulcsa az operatív beavatkozások gyorsasága. Szabó Miklós polgármester hozzátette: a tűzoltókban bíznak a legjobban a magyarok egy felmérés szerint, tehát a lakosság érzékeli, milyen fontos feladatot látnak el.