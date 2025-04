A magyar érsek, aki majdnem pápa lett

Bakócz Tamás nyughelye az esztergomi bazilikában a róla nevezett kápolnában. Fotó: Andres rus

A maga építtette kápolnában nyugszik

X. Leó egyik első intézkedése volt, hogy egyik legfőbb riválisát teljhatalmú legátussá nevezze ki: megbízta egy átfogó, törökellenes hadjárat szervezésével. Bakócz a pápai bullát magával vitte a Magyar Királyságba, ahol elérte, hogy az I. Szelimmel kötött békét megszegve, 1514. április 16-án meghirdessék a keresztes háborút. Azonban a hadak szervezésébe belebukott, a – közvetve – általa is kiváltott Dózsa György -féle parasztfelkelés törést hozott karrierjében, renoméja megromlott. Sikertelensége és nagy összegű, felesleges kiadásai a reformációnak is megágyaztak Erdélyben, sőt, még törvényt is hoztak, hogy többé jobbágy származásúak ne ülhessenek püspöki vagy érseki székbe. II. Ulászló 1516-os halálával és II. Lajos trónra lépésével hatalma és befolyása az udvarban is csökkent, életének utolsó szakaszában már egészsége is megromlott. Köszvény kínozta, ráadásul 1519-ben szélütést szenvedett, és végleg visszavonult az állami ügyek intézésétől. 1521-ben, 79 évesen hunyt el, nyughelye az általa építtetett Bakócz-kápolnában található az esztergomi bazilikában. Forrás: mult-kor.hu, wikipedia