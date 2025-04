A Magyar Film Napját ünnepeljük - Sopron kedvelt helyszín

A város utcái, terei és épületei számos alkotásnak adtak már otthont a kamerák előtt.

A Most vagy soha! című film néhány jelenete is Sopronban forgott Fotó: Kisalföld archív

Ezek közül csak néhány: A kőszívű ember fiai – Jókai klasszikusának filmváltozata Sopronban kelt életre, A Pogány Madonna – a kultikus Bujtor-krimi izgalmas jelenetei között soproni helyszíneket is felfedezhetünk, A Hídember – gróf Széchenyi István életét bemutató történelmi film, amely több jelenetét is itt forgatták, A Kossuth kifli – a sorozat korhű miliőjéhez Sopron tökéletes hátteret nyújtott, Most vagy soha! – a legfrissebb Petőfi-adaptációban ismét feltűnik városunk.

Így, ha legközelebb a belvárosban sétálnak, nézzenek körül filmes szemmel, hiszen lehet, hogy épp egy híres jelenet helyszínén áll - olvasható a Soproni Múzeum közösségi oldalán.