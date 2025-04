Esélyegyenlőség és befogadó közösség: a Széchenyi István Egyetem segíti a speciális igényű hallgatókat

Az érintett hallgatókat az egyetem minden karán esélyegyenlőségi koordinátor segíti, akik nemcsak a beiratkozásnál, hanem az itt töltött évek alatt is folyamatosan mellettük állnak.

„Gyakran már a felvételi előtt megkeresnek minket: érdeklődnek az akadálymentesítettségről, megnézik az épületeket, eljönnek a szüleikkel, és közösen átbeszéljük, milyen támogatásra lehet szükségük. Sokan a vizsgaidőszakban kérnek segítséget, így ez az egyik legintenzívebb időszak. Olyankor általában arra kíváncsiak, hogyan jelezhetik oktatóiknak sajátos igényeiket, például ha mozgássérültként akadálymentes teremre van szükségük, vagy ha valamilyen részképességzavar miatt többletidőre van szükségük vizsga közben. Ezeket mindig gördülékenyen intézzük: felvesszük a kapcsolatot az oktatókkal, az elektronikus vizsgákat lebonyolító könyvtárral vagy akár az IT-részleggel, hogy megtörténjenek a megfelelő rendszerbeállítások. Eszközökkel is tudjuk őket támogatni, például a könyvtárban van több felolvasó berendezés, illetve rendelkezünk ITS-100SET típusú mobil indukciós erősítőkkel a hallássérült hallgatóknak. A könyvtárban vezetősávok és figyelmeztető jelzések is találhatók a vakok és gyengénlátók számára. Olyan is előfordult, hogy egy látássérült hallgatónk mellé kellett önkéntes segítőt keresnünk tanulmányai megsegítése miatt, de azt is megoldottuk. Nagy előny, hogy az egyetem kiemelten kezeli az épületek akadálymentesítését, így egyre több speciális igényű fiatalt tudunk fogadni és segíteni” – tette hozzá Trembulyák Márta, az egyetem esélyegyenlőségi koordinátora.