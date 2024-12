Ügyvédként folytatná pályafutását

– Jogásznak lenni széles körű tudással jár: melyik az a szakterület, amely önt megfogta, amelyik közelebb áll önhöz és amelyben az életét elképzeli?

– Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan ügyvédi irodában dolgozom, ahol naponta találkozom szinte minden jogterülettel. Amely azonban már gimnázium és egyetem alatt is kifejezetten érdekelt, illetve jelenleg a gyakorlatban is legszívesebben végzem, az a büntetőjog. Számomra az ügyvédi hivatás kiteljesedése a büntetőeljárás végén elmondott védőbeszédben történik. Emellett a büntetőjog sokrétűségéből és komplexitásából eredő kihívásokra való megfelelő stratégia kidolgozása és kivitelezése is egyedülálló a többi jogághoz képest. A büntetőjog mellett szívesen foglalkozom a „klasszikus” ügyvédi tevékenységekkel, például polgári joggal, szerződésekkel, illetve cégjoggal.

– Ügyvédjelöltként milyen tervei vannak a jövőre nézve?

– Tartja a mondás, hogy jó pap holtig tanul, ami teljes mértékben igaz a jogászokra is. Már a dinamikusan változó jogszabályok okán is elengedhetetlen, hogy az ember mindig felkészült legyen a hatályos normaszövegből, azonban emellett szeretném bővíteni tudásom gazdasági irányú szakjogászi képzés elvégzésével, újabb jogterületekben való elmélyedéssel. A jövőre esedékes jogi szakvizsgák abszolválását követően ügyvédként szeretném folytatni pályafutásom.