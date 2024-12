Közösség kovácsoló programok

- Minden évet tavaszi nagytakarítással kezdünk, de nagy az érdeklődés a gyerek és falunapokra is, valamint az őszköszöntő és a téli ünnepváró rendezvényekre. Igyekszünk minden korosztályt megszólítani. A civil szervezetek és helyi klubok is rendkívül aktívak, évente szerveznek külön programokat - sorolta Zámbó Dániel, aki szerint remek a kapcsolat a környékbeli települések polgármestereivel is.

Kültéri utak fejlesztési pályázat elnyerése a cél, amivel közelebb kerülnének Győrhöz. Ez nagy ugródeszka lenne Pérnek is, így velük közösen adják be. Mivel a fejlesztési forrást csak mellékutakra fordíthatják, így két ilyen útvonalat - az autópályáig és a halastó mellett - szeretnék legalább murvás burkolattal megújítani. A pályázat a kerékpáros közlekedésben is nagy segítség lenne.