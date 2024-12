Országjáró fórumot szerveztek Mosonmagyaróváron hétfőn este. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője vendége az Erkel utcai Irodaházban Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt, aki a fórum előtt sajtótájékoztatót tartott.

Országjáró fórum Mosonmagyaróváron: Kövér László volt Nagy István vendége

Fotó: Kerekes István

Országjáró fórum témái

– A Fidesznek és a KDNP-nek soha nem az ellenfelekkel kell foglalkozni, hiszen 2010 óta már jó néhány formában, jó néhány ellenfelet legyőztünk, és ez szerintem így lesz a következőkkel is. A saját programunkkal kell foglalkoznunk, hogy éppen az embereket milyen nehézségek érintik és a kormány miben tud segíteni – emelte ki Kövér László a mosonmagyaróvári országjáró fórumon.

Hangsúlyozta: 2022 óta szomszédunkban háború zajlik, ami éppen akkor tört ki, amikor a Covid gazdasági hatásait kezdtük magunk mögött tudni, és ez nem utolsósorban az elhibázott európai szankciós politikának köszönhetően az egész európai gazdasági növekedést derékba törte.

Törekedni kell a gazdasági semlegességre

– A kiszolgáltatottságunk még annál is nagyobb most, mint amilyen 2010-ben volt. Az európai gazdaság, és azon belül a hozzánk közel álló német gazdaság rossz állapotban van, ezért kell megerősíteni azt a politikát, ami nem feltétlenül új, miszerint nem akarunk kiszakadni az Észak-atlanti és európai uniós vérkeringésből, azonban világosan, egyértelműen ki kell jelenteni, magunk számára is célként, törekedni kell a gazdasági semlegességre. Azaz keresni kell a világ más tájain, különösen a felemelkedő keleti piacokon azokat a partnereket, akik hozzá tudnak járulni Magyarország gazdasági növekedéséhez, itteni befektetéseikkel, a technológiai innovációkkal, akár a piacaikkal, ahol a termékeinket értékesíteni tudjuk. Ezen politika hozzásegít minket egy növekedő gazdasági pályához, ami reményeink szerint a következő esztendőkben elkezdődhet. Ezekből a forrásokból pedig fordítani tudunk a családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére vagy a nyugdíjak értékállóságának megőrzésére és a munkahelyek bővítésére, illetve támogatására – fűzte hozzá az Országgyűlés elnöke, aki reményeit fejezte ki, hogy Donald Trump elhozhatja a várva várt békét szomszédunkban.