Az első világháború idején a pozsonyi hadbiztossághoz osztották be. Az összeomlás után évekig nem indult építkezés Csornán, így minden bizonnyal a családnak is a tartalékaikhoz kellett nyúlnia. 1923-ban az új katolikus plébánia, 24-ben pedig a polgári fiúiskola építésénél kapott megbízást, de önzetlenségére jellemző, hogy mesze áron alul vállalta el az iskola építésének felügyeletét.

Az idősebb Klemens vezette a járási hivatal, a mai könyvtár építését is, de a húszas évek derekától együtt dolgozott apa és fia. Általában a fiú tervei alapján készülő épületeknél az idősebb Klemens volt az építésvezető. Így történt ez a községházánál, a polgári leányiskolánál és a tűzoltószertárnál is. A jól bevált munkamegosztást alkalmazták az evangélikus templom építésénél is. Az 1930 pünkösdhétfőjén zajló szertartás elején Klemens Antal építőmester adta át a templomkulcsot Kapi Béla püspöknek.

Amikor 1931 őszén elterjedt a híre, hogy elköltözik az akkor még nagyközségnek számító Csornáról, a Soproni Hírlap szép cikkben méltatta érdemeit: „Kora fiatalságától kezdve napjai a szakadatlan alkotó munkában teltek el. Nemcsak építőmester volt, de tervező is, akinek nevéhez a Rábaköznek és szomszédos vidéknek sok jeles középülete fűződik. Így ő tervezte és építette Csornán a

premontrei rendház sarokbérpalotáját,

az árvaházat /1904/,

a polgári leányiskolát és óvodát,

az új tűzoltólaktanyát, a gyönyörű községházat

és az artisztikus /művészies/ kis evangélikus templomot. Szil apácazárdája, Pásztorinak missziósháza, Belednek evangélikus iskolája szintén Klemens Antal tervezését és építését hirdetik. És amilyen lelkes rajongója volt Klemens Antal a munkának, éppen olyan gazdag volt lelki kincsekben. Szeretettel vette körül nagyszámú családját. Öt gyermeket nevelt fel, akik közül mind a három fiát főiskolai képzettséggel bocsátotta szárnyára és két leányát adta férjhez. Jó szíve magába fogadta mindenkor a szegényeket és elhagyatottakat is. A Csornán töltött harminc év alatt nem volt olyan altruista /mások javát szolgáló/ kérdés, amit jelentős anyagi áldozatokkal ne támogatott volna. És sok szép emberi jó tulajdonsághoz csatlakozott lelkének legszerencsésebb kincse, az aranyos jó kedélye. Egész bizonyos, hogy amikor Klemens Antal rója majd a budai hegyoldalak szerpentinjeit, ő is olyan szeretettel fog visszaemlékezni Csornára, mint amilyen megbecsüléssel gondolnak rá azok a csornai barátai, akinek körében legszebb férfiéveit töltötte.” Sajnos, sokat nem sétálhatott a budai hegyekben, mert Budapestre távozása után súlyos beteg lett. 1936. augusztus 9-én, életének 63. évében hunyt el Budapesten.

Az 1900-ban még Budapesten született ifj. Klemens Antal a fővárosi gimnáziumi tanulmányai után a József nádor Műegyetem hallgatója lett. Az építészmérnöki diploma megszerzése után a csornai Schönberger téglagyár műszaki vezetője lett. Nevéhez köthető az akkor szenzációnak számító Radid-téglafödém bevezetése a piacra, melyet 1931 júniusában országos szaktekintélyek előtt mutattak be Budapesten. Hamarosan önálló vállalkozásba fogott, és lakótelepek, valamint középületek művezetése mellett tervezői tevékenységet is folytatott, elsősorban Esztergom és a főváros területén, később a Balaton környékén (lakóházak, villák, üdülők, iskolák, síremlékek, községházák, ménes telep, gazdasági épületek, stb.). Az esztergomi hercegprímási uradalmak műszaki tanácsadója is volt, de a tihanyi községháza is az ő pályaműve alapján épült meg. E korszakának jelentősebb építészeti tervezési munkái: a csornai új községháza (1927), a csornai evangélikus templom (1930), esztergomi érsekség papi otthona (1939-1940).