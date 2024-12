Elkészült Csornán a Bartók Béla úti kígyós Mária-szobor felújítása. A kígyós Mária-szobor restaurálásának költségeit a város önkormányzata biztosította, a munkát a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete kezdeményezte. A KDNP két évvel ezelőtt hirdette meg a Fogadj örökbe egy keresztet! programját, melyhez a párt csornai alapszervezete is csatlakozott.

Kocsis Róbert önkormányzati képviselő elmondta: a KDNP helyi szervezete kezdeményezte a kígyós Mária-szobor felújítását. Fotó: Cs. K. A.

Újra helyén a kígyós Mária-szobor

Kocsis Róbert, a KDNP városi elnöke, önkormányzati képviselő elmondta: az első, majd második városi keresztút járás alkalmával erősödött meg bennük a gondolat és a szándék, hogy ezen a területen is van teendő. Elsőként a város főterén álló kőkeresztet újították fel, annak költségeit Gyopáros Alpár, a település országgyűlési képviselője finanszírozta, a feladatot Böcskei György kőfaragó mester vállalta el.

- A kígyós Mária-szobor és az oszlop felújítására vonatkozó kezdeményezésünket a város önkormányzata befogadta és mind a tervezés, mind a kivitelezés költségeit vállalta. A munkával most is Böcskei Györgyöt bízták meg, aki Balázs Bálint restaurátor segítségével el is végezte. Köszönet illeti Csorna önkormányzatát, a pozitív hozzáállást, Böcskei Györgyöt és kollégáit a fáradhatatlan munkáért, Szalay Balázs helytörténeti kutató szervezőkészségét és köszönet jár mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a felújítás megvalósulását-jegyezte meg Kocsis Róbert.

Az oszlopot és a szobrot idén nyáron szedték szét és szállították el javításra. A múlt héten készült el és a helyére is állították a kivitelezők.