Gyász, elhunyt Csikai József, a kónyi Diana étterem alapító-tulajdonosa, tudatta a vállalkozó családja az étterem közösségi oldalán. Csikai József halálával a rábaközi vendéglátás, a vármegye vendéglátóipara egy nagy munkabírású, sokat tapasztalt, a vendégeit tisztelő és őket magas színvonalon kiszolgáló egyéniségét vesztette el. 84 éves volt.

Csikai József, a Diana étterem alapítója. Fotó: Diana étterem

Csikai József 1989-ben hozta létre kereskedelmi vállalkozását, egy kis vegyesboltot a 85-ös főút mellett, az úgynevezett kónyi parkolóban. Folyamatosan, a vásárlók igényeit kielégítve fejlesztette üzletét, mígnem 1993-ban letették a ma is működő Diana étterem alapjait. Idén volt harminc éve -2024. áprilisában- hogy megnyitották az egységet a vendégek előtt. A hozzájuk betérők elsősorban átutazók voltak, ezért mindig törekedtek a gyors és pontos kiszolgálásra, ugyanakkor a magas színvonalra is. Ebből az elmúlt harminc évben nem is engedett a tulajdonos. A sok fejlesztés mellett a minőség mindig a legfontosabb szempont volt a Diana étteremben.

Mindezeket tőle tudom, személyesen mesélte el akkor, amikor megkért, hogy megújuló étlapjukhoz állítsak össze egy kis köszöntő szöveget, amiben a vállalkozás történetét is leírtuk röviden.

Hiányozni fog étterméből! Igazi vendéglősként nem tudott úgy végigmenni az asztalok között, hogy ne szóljon oda valami barátságosat vendégeinek, vagy ne kérdezze meg, minden rendben van-e?

Csikai Józsefet december 6-án a kónyi temetőben kísérik utolsó útjára. Nyugodjon békében!