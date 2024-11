Az egyik legfontosabb tennivaló a vízhálózat és a vízmérő víztelenítése, valamint a vízmérőakna gondos felkészítése a télre. A fűtetlen ingatlanok, nyaralók belső vízvezetékeiből le kell engedni a vizet, elzárni a vízmérőaknában a főelzárót, majd a víztelenítőcsonkon keresztül kifolyatni a belső hálózatból. Ne felejtsük el a WC víztartályát is kiüríteni.

- A fagyveszély érinti a bűzelzáró csőszakaszokban lévő vízdugókat is. Ezeket leszerelhetjük vagy kipumpálhatjuk belőlük a vizet, de fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot is tölthetünk bele. A kerti csapokból is le kell engedni a vizet, majd szigetelni - írja a szolgáltató.