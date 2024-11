A világháború alatt, 1944. november 4-9 között közel 30 ezer zsidót hurcoltak az óbudai-újlaki gyártelep területén kialakított gyűjtőtáborba. A holokauszt miatt egy hét alatt 27 ezer zsidót indítottak onnan útnak. Piliscsaba mellett a további éjjelező szállásokat

Dorogon,

Süttőn,

Szőnyben,

Gönyűn,

Dunaszegen,

Mosonmagyaróváron és

Hegyeshalomban jelölték ki.

A világháború idején a halálmenet Gönyűn is áthaladt.

Fotó: Gönyűi Honismereti Egylet

A tervek szerint egy oszlop 8 nap alatt érte el a határt. Bár elvileg a hatóságoknak az út során gondoskodniuk kellett volna az ellátásról, ez többnyire elmaradt. Az erejüket vesztett lemaradókat és az elfogott szökevényeket kivégezték. Mire egy-egy halálmenet elérkezett a magyar-osztrák határra, az életben maradt deportáltaknak általában jártányi erejük sem maradt, pedig itt erődépítési munka, majd koncentrációs tábor várta őket. Az első transzport november 6-án indult, az utolsó december 11-én.

A világháború, a holokauszt áldozatai Gönyűn

A községen áthaladt halálmenet áldozataira emlékezőket Szilágyiné Kelemen Ágota, a Gönyűi Honismeretei Egylet elnöke köszöntötte. Ő is, majd Pozsgai Veronika alpolgármester felidézte az akkor történteket.

A világháború, a holokauszt gönyűi áldozataira emlékezett Pozsgai Veronika alpolgármester.

Fotó: Gönyűi Honismereti Egylet

– Minden évben megemlékezünk a II. világháború alatt a falunkban történt szörnyűségekről. A deportáltak, zsidók és munkaszolgálatosok tömegét terelték be a régi kastélykertbe, majd helyszűke miatt a hírhedt uszályokba.

1944. november 6-án az óbudai téglagyár gyűjtőtáborából indultak, napok óta erőltetett menetben haladtak és már több, mint 120 kilométer volt mögöttük, mikor megérkeztek a fogva tartottak községünkbe. A kijelölt "éjjelezési" helyeken, mint Gönyűn is sok halott maradt. Gönyűn a 4 egymáshoz kötözött uszályra (a "halálhajóra") egy 40 centiméter széles padlón hajtották az embereket, mint a marhákat. Voltak, akik megpróbáltak megszökni, voltak, akik inkább a biztos halált választották, beugrottak a jéghideg folyóba. A hideg idő miatt az uszály belsejében lecsapódott pára hatására, mintha eső esett volna a hajótestben, mindenki csurom vizes lett. Összezsúfolták őket a csupasz, homokkal felszórt padlón. Az amúgy is kimerült foglyok reggelre lebetegedtek, meghaltak vagy önként vetettek véget életüknek. A halálhajón majd 300 ember vesztette életét. Akik nem a Duna hullámai közt végezték be sorsukat, azokat a gönyűi temetőben, egy tömegsírba szórták bele. 60-70 méter hosszban, alig fél méterrel a föld alatt több rétegben találtak maradványokat a kutatók a temető délnyugati sarkában – emlékezett az alpolgármester. A megemlékezésen beszédet mondott Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke is.