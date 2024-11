Ismerősöm ment el múlt hétvégén a Magyar Vilmos-uszodába, ahol minden pályára négy sportember jutott, az intézmény dugig volt, így aztán a laza feltöltődés, az egészségvédő hosszok tempózása szóba sem jöhetett. Zárva, jó ideje kiesett karbantartás miatt a Rába Quelle uszodája, pedig a gyógyúszásokat is ott tartották és egyelőre nincs hír arról, mikor is nyithat ki a közönség előtt. Dél-Győr továbbra is uszodátlanított, aki ott lakik, sokáig autózhat egy uszodáért. Kellene oda egy vizes hely, különösen mióta a PÁGISZ-ben is bedózerolták a medencéket, igaz, azokat leginkább babaúszás oktatásra használták. Még a Győr környéki létesítményekhez sorolható a pannonhalmi, amely nemrégiben meg azért volt zárva, mert fertőzés gyanúja merült fel. Így aztán közel s távol az Aqua Sportuszoda tartja szinte egyedül a frontot, amely persze zsúfolt, mert mindenki oda akar bejutni. Az Aqua szép is jó is, igaz, az egész városon át kell vágni megközelítéséhez. Virágoznak még a kisebb helyek, a kétszer öt méteres medencékkel, jól mutatva, hogy az igény megvolna. Sajnos az az iskola, ahová a gyermekünk jár, nem tagja a Nemzeti Úszó programnak, ebből aztán akadnak gondok, ennek pótlása szervezést és pénzt igényel. Szeretnénk, ha a gyermekünk úszna, hiszen az egyik legjobb mozgásforma, mégiscsak a vízből jöttünk ki pár évmillióval ezelőtt. Így aztán marad az uszodakeresgélő, mint győri nemzeti sport.