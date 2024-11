A Soproni Egyetem Magyarország első klímapozitív egyetemeként kiemelt figyelmet fordít a klímaváltozás kutatására, és elkötelezetten szerepet vállal a fenntartható jövő építésében. A megállapodás rögzíti: a Soproni Egyetem és a HUN-REN FI szakemberei közösen dolgoznak azon, hogy a geodéziai, geoinformatikai és távérzékelési módszerekkel végzett kutatások révén is innovatív felfedezések szülessenek, amelyek támogatják a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az éghajlatváltozás kezelésének céljait egyaránt.

Együttműködési megállapodást írt alá a Soproni Egyetem a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetével

Fotó: Soproni Egyetem

Az aláírási ceremóniára Budapesten, az OTP Bank Nyrt. székházában került sor, ahol a szerződést támogatólag ellenjegyezte, Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató, a Soproni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

- A megújuló HUN-REN törekvése, minél szélesebb körű partnerségek kialakítása a magyar kutatási teljesítmény fejlesztésére, hogy nemzetközi szinten is versenyképes eredmények születhessenek hazánkban. A felsőoktatási intézmények természetes tudományos-kutatási partnereink, a most aláírt megállapodáson alapuló közös munka révén új ismereteket és innovatív megoldásokat tárhatunk a társadalom és a tudományos közösség elé, amelyek hosszú távon szolgálhatják földi és űrbéli környezetünk megóvását” – hangsúlyozta Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke.

Az együttműködés keretében a két intézmény közös, a nemzetközi kapcsolatokat is bővítő, kutatási programok és képzési lehetőségek kidolgozására törekszik, amelyek hozzájárulnak a geotermikus energia hasznosításának előmozdítása mellett, az űrtechnológia és űrkutatás fejlődéséhez, valamint a klímaváltozás hatásainak mélyreható vizsgálatához. A távérzékelésen belül kiemelt szerepet kap a plazmamérés és a bolygó körüli térség vizsgálata. A megállapodás továbbá magában foglalja a mágneses nulltér laboratóriumi kísérletek végzését, a földtani szerkezet és talajvíz térképezését sekélygeofizikai módszerekkel, valamint a bioszférát érintő klímaváltozási hatások elemzését.

- A klímaváltozás kutatása együtt jár, az „intelligens erdőgazdálkodás” rugalmas módszereinek kialakításával is. Az erdőknek kiemelt szerepe van a szén-dioxid megkötésben. Ugyanakkor ahhoz, hogy megfelelően tudjuk művelni azokat, a klímamodellek készítése mellett, a geobioinformatikai fejlesztésekre, a kibocsájtók által okozott karbon lábnyom precíz meghatározására és a biomonitoring rendszerek kialakítására is szükségünk lesz. A globális helymeghatározó rendszerek, műholdas és egyéb légi távérzékelési megfigyelések segítenek nyomon követni a szárazföldek felszínborítási viszonyainak változását, az emberi hatások kiterjedését, az erdők egészségi állapotának változásait és növekedését. Az atmoszféra határán és a világűrben gyűjtött adatok alapján pedig nyomon követhető a klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatása és tendenciái is. A közös kutatások célja többek között a klímaváltozásnak ellenálló erdők létrehozása lesz - hangsúlyozta a Soproni Egyetem Rektora Prof. Dr. Fábián Attila.