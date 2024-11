Új evangélikus óvoda épül Sopronban. Az eseményen beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki örömét fejezte ki, hogy néhány éven belül a harmadik egyházi fenntartású óvoda épül meg Sopronban. Mint mondta, a Magyarországi Evangélikus Egyház a magyar kormány támogatásával több új óvodát adott át az elmúlt években. A fejlesztéseket a jövőben is folytatni fogják, a most készülő, jövő évi költségvetésben szerepel az evangélikus egyház óvodafejlesztési projektjének a következő üteme is. A másik jó hír, hogy a kormány újabb 250 millió forinttal támogatja a soproni evangélikus templom felújítását.

Új evangélikus óvoda épül Sopronban.

Fotó: Máthé Daniella

Barcza Attila, Sopron országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, hogy az új óvoda megépítéséhez telket adományozott az egyház részére. Valamint a kormánynak is megköszönte, hogy finanszírozza a beruházást. Fontos célként határozta meg, hogy minél több köznevelési intézmény egyházi működtetésbe kerüljön.

Új evangélikus óvoda épül Sopronban

- Az új óvoda közvetlenül a nemrégiben átadott Hillebrand utcai bölcsőde szomszédságában épül fel. A fejlesztés célja, hogy a soproni gyermekek a lehető legjobb körülmények között fejlődjenek. Az új óvoda az evangélikus felekezeten kívüli soproni gyermekek számára is biztosítja az elhelyezést, így kapuja minden gyermek előtt nyitva áll a jövőben. Az új négycsoportos óvoda várhatóan 2026 szeptemberében kezdi meg működését - mondta Farkas Ciprián polgármester. Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület felügyelője reményét fejezte ki, hogy az evangélikus egyház jó gazdája lesz az új tagóvodának.

Az alkalmon igét hirdetett Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, aki faültetéshez hasonlította az új óvoda létesítését, ahol majd szeretetteljes légkörben cseperedhetnek a kisgyermekek. A liturgiai szolgálatot dr. Tóth Károly, a Soproni Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze, valamint Varga Tamás, a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese végezte.