Amint arról hétfőn este beszámoltunk, kigyulladt egy melléképület és egy családi ház tetőszerkezete Ásványrárón, a Radnóti utcában. A lébényi, győri és mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók öt vízsugárral oltották a lángokat, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

Fotó: Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

A tűz károsultjait segítik

A szigetközi településen jótékonysági disznótorossal készülnek hétvégére. A katasztrófa kapcsán a károsult családnak ajánlják fel a bevételt:

– A hétfőn történt ásványrárói tragédia miatt, mely során leégett egy melléképület, és mivel a lángok a családi ház tetőszerkezetére is átterjedtek, lakhatatlanná vált egy család otthona. Ma reggel minden szervezet felajánlotta a jótékonysági disznótorosból befolyó részét a károsult család részére – emelte ki érdeklődésünkre Baloghné Barhács Réka főszervező.

Hozzátette: "Mint az évek folyamán már bebizonyították a település lakói, mindig egy emberként segítségére siettek bajba került lakóiknak."

Sokan hozzájárulnak a programhoz

A jótékonysági disznótoroshoz kapcsolódó programokat is a helyiek szervezik. A Balogh hentesüzlet felajánlásával november 9-én reggel 6 órakor a Győri út 23. szám alatt bökik meg a sertéseket. A disznőölést is meg tudják tekinteni az érdeklődők. A folytatás már a sportpályán lesz, ahol látványperzseléssel veszi kezdetét a program. Hagyományos módon, szalmával perzselik meg a disznókat, de készülnek íjászattal, tűzoltó-, újraélesztőgép- és elsősegélybemutatóval is. 11 órakor fellép a Pávakör, 12 órakor Laci betyár, lesz még halászháló szövés, gyertya készítés, élménytraktorozás és menetleveles feladatosjáték a gyermekeknek.

Disznótoros ételek már reggeltől kaphatóak: így hagymás vér, resztelt máj, hurka, kolbász, tepertő, májgombóc leves, toroskáposzta, kemencében sült húsok, zsír, továbbá palacsinta is.