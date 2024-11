Pusztai Judit és Folkmayer Dávid Ásványrárón élt a közös, 16 hónapos kisbabájával, illetve az asszony előző házasságából született további két gyermekkel; a negyedik testvér már kirepült itthonról. Két hete azonban minden megváltozott: a tűz és víz pusztította el otthonukat.

Pusztai Judit és Folkmayer Dávid a házuk romjainál: amiben a tűz nem annyira, de a víz nagy kárt tett.

Fotó: Kerekes István

Tűz a kazánházban



– A húszéves fiam éppen fürdeni készült, amikor azt vette észre, hogy elment az áram, aztán valami nagyobb robbanást hallott, s látta, hogy ég a hátsó rész. Azonnal segítséget hívott. Az ásványrárói önkéntes tűzoltók öt percen belül a helyszínre értek, és azonnal oltani kezdték a tüzet, majd utána érkeztek meg a lébényi, győri és mosonmagyaróvári hivatásos, illetve a hédervári önkéntes tűzoltók, akik öt vízsugárral oltották a lángokat. Az ásványrárói tűzoltók hűtötték a második gázpalackot, így nem történt még egy robbanás – mesélte Pusztai Judit.

Vélhetően a vegyes tüzelésű kazántól indult a tűz, mely gyorsan továbbterjedt. Az asszony szerint hihetetlen, de egy húsokkal teli fagyasztó gyakorlatilag eltűnt a lángok között, s a melléképületben lévő hűtőből sem sok maradt, ahogy az ott tartott kéziszerszámokból, fűnyíróból sem. Mivel a lángok nem kímélték a családi házat sem, ott már a víz okozott nagyobb károkat. Teljesen ki kellett üríteni a házat.

– Volt biztosításunk, kárfelmérő is járt kint, várjuk ennek az eredményét. Ahogy a statikus véleményét is, hogy mennyire kell visszabontani a házat – sóhajtotta Dávid.

A család most szétszóródott: a két fiú egyikük barátnőjének családjánál lakik, a kicsire a 83 éves győri nagymama vigyáz, amíg a szülők a helyi plébánia hittantermében rendezkednek be. A család arra készül, hogy akár több hónapot is igénybe vesz majd a ház újjáépítése.

A tűz károsultjai részére hatalmas az összefogás.

Fotó: Kerekes István

Összefogás a családért

A katasztrófa hallatán a napokban szervezett jótékonysági disznótor bevételét is a családnak ajánlották fel. Baloghné Barhács Réka főszervező kiemelte: „Mint az évek folyamán már bebizonyították a település lakói, mindig egy emberként segítségére sietnek a bajba került lakóknak. A Balogh-hentesüzlet két sertést ajánlott fel, de a disznótoros ételek elkészültéig vittünk ki további finomságokat is. A húsok sütését a Major étterem vállalta.” Hozzátette: a 2,6 millió forintos adományhoz hozzájárultak a második osztályosok adventi vásárukkal, a mosonszentmiklósi labdarúgók, a helyi sportegyesület és az önkormányzat is.