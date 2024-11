- Egy ismerősöm 2017-ben elvitt a Veszprém közelében lévő Szentkirályszabadjára az egyik legismertebb magyarországi szellemvárosba. A kisvárost, aminek Hópárduc volt a titkos neve, a szovjet katonáknak építették a település határában. A katonai létesítmények mellett a családoknak lakóházak, üzletek, óvoda, általános és középiskola, könyvtár, saját kórház, kocsma, külön mozi és színház is épült. Engem leginkább az fogott meg, amikor egy nagyon szűk nyíláson, görbe létrán lemásztunk egy kétszintes, földalatti bunkerbe. Óvóhely és vezetési pont volt egykor. Teljesen lepusztult és kifosztott állapotot találtunk, mindent elvittek belőle, ami mozdítható volt, de még így is csodálatosnak találtam - mesélte Pajti Zsófia, aki ezután a titkos bunkerek megszállott kutatója lett. Azt mondja, a kaland és a felfedezés öröme hajtja.

Fotó: Szalay Károly

Titkos bunkerek nemcsak nagyvárosokban vannak

- Olyan titokzatosnak találtam ezt a világot, hogy egyszerűen nem tudtam magam leállítani. Majdnem hetven magyarországi objektumot kutattam fel és néztem meg. Természetesen ezek történetére, hajdani funkciójára is kíváncsi voltam. Az egyik kedvencem Budapesten a vár alatti egykori kormánybunker, a másik pedig az F-4-es objektum, ami a kettes metró vonalán van, a Kossuth és a Deák tér között. Ez utóbbi Rákosi-bunker néven is ismert, korábban titkos atombunkernek épült, a belváros alatt 39 méter mélységben helyezkedik el, a legmélyebb pontja 48 méter és 2200 ember befogadására alkalmas. Az építését 1952-ben kezdték el és 1973-ban kapcsolták össze a 2-es metró alagútjával. Erről olvastam egy rövidke könyvet, amit Szabó Balázs írt. Annyira tetszettek a fotók és a téma is, hogy küldtem neki egy e-mailt, amire legnagyobb meglepetésemre válaszolt. A mai napig barátok vagyunk, és nagyon sokat tanulok tőle - folytatta a fiatal lány.

Zsófi azt is elmondta, nem egyszerű ezekbe az objektumokba bejutni, mert az önkormányzatok, vagy a hely kezelői, akiktől engedélyt kell kérni a belépésre, gyakran nem is tudják, hogy mit rejt a pincerendszerük. Pedig az egykori óvóhelyek vészkijáratai, az 50x70 centiméteres vasajtók árulkodó jelek, az utcáról is látszanak.