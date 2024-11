Amennyiben a forgalomból kivont termék emberi fogyasztásra vagy állatok etetésére alkalmatlan, hulladékként kell kezelni a szabályok szerint. A megsemmisítést az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzésen vagy az arra vonatkozó dokumentáció bekérésével felügyeli.

A boltok azonnal lépnek

A téma kapcsán megkerestük az egyik legnagyobb hazai élelmiszer láncot, a Tesco-t, hogy az áruházak, miként kezelik a termékvisszahívásokat. Hevesi Nóra, a Tesco sajtó osztályának kommunikációs munkatársa kérdéseinkre elmondta, szigorú minőségbiztosítási protokollt alkalmaznak a vásárlók biztonsága és egészsége érdekében.

– Vásárlóktól történő termékvisszahívás indulhat gyártói vagy szállítói kérésre, hatósági értesítés alapján, illetve belső vizsgálatot követően is. Amint megerősítés érkezik hozzánk a visszahívás szükségességéről, a belső online felületeinken az áruházvezetők azonnal értesítést kapnak és ugyan ezen a felületeken a megvalósításról is folyamatosan érkeznek a visszajelzések a folyamat lezárásig. Emellett a a vevőszolgálati pultokhoz, illetve a weboldalra is kikerülnek a vásárlói tájékoztatók.