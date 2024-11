Nem ért véget az a horror, amely az elmúlt héten kezdődött el a csöngei szaporítótelepen. Az osztrák Brigitta Müllner tulajdonában további hasonló telepek vannak, ezek közül a csapodi után most a kőszegpatyi horrortanya került sorra, ahol szintén pokoli körülmények fogadták az állatvédő szervezeteket – írja a KEMMA.

A kőszegpatyi horrortanya nem csak kutyák holttestét rejtette.

Forrás: Facebook/Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány

A lap Schermann Rolandtól, a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány vezetőjétől megtudta: a rémálomnak még nincs vége, újabb helyszínek kerültek látótérbe, amelyekről sorban záporoznak a bejelentések.

A kőszegpatyi horrortanya tele volt tetemekkel

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hétfőn Kőszegpatyon, egy Kossuth utcai ingatlan előtt gyülekeztek az állatvédők. Schermann Roland és a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány szintén a Vas megyei településen kezdte meg a hetet. Közösségi oldalukra olyan fotót tettek ki, amelyre szavakat nem lehet találni. Konkrétan a saját fekhelyén vált teljesen csontvázzá egy elhunyt kutya.

– A csöngei szaporítótanya felszámolásakor 17 állatvédelmi szervezet fogott össze. Most elmondható, hogy újabb 17 csatlakozott. Nagyon sok civil segítséget kapnak a szervezetek, ez tényleg egy országos megmozdulás. Kutyatrénerek is jelentkeztek, akik segítenek az állatok rehabilitációjában. Ami hatalmas pozitívum és jó érzés volt, hogy most voltak olyan önkéntesek, aki szendvicsekkel, süteményekkel, kávéval, teával készültek – fogalmazott Schermann Roland.

Továbbá arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmas szükség lenne további ideiglenes befogadókra. Eddig már majd' 300 állatot mentettek ki a horrortelepekről, azonban a menhelyek már tele vannak. Megérzése szerint biztosan legalább még egyszer ennyi állatot fognak kimenteni. A mentésben résztvevő összes szervezet oldalán pontos tájékoztatást kaphat bárki arról, hogy tudnak ideiglenes befogadókká válni, hogy tudnak segíteni egy-egy szervezetnek.