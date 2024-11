Önkormányzatiság 1 órája

Társulás a mosonmagyaróvári térségben: összefogásban dolgoznak együtt a polgármesterek - fotók

A nemrég indult önkormányzati ciklusban megújult a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tanácsa is, melybe tizenegy új polgármester is bekerült. A társulás elnökének Szabó Miklós mosonmagyaróvári és alelnöknek Majthényi Tamás halászi elöljárót választották, s bemutatkoztak a régi és új településvezetők is.

A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás az új önkormányzati ciklusban megújult, hiszen tizenegy új polgármestert választottak a huszonhét településen (tizenhat polgármester megtartotta funkcióját). Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester korelnökként napirend előtt kérte a településvezető társait a bemutatkozásra. Társulás a mosonmagyaróvári térségben, együtt dolgoznak a polgármesterek.

Fotó: Kerekes István

Összefogásban dolgoznak együtt a polgármesterek a mosonmagyaróvári térségben Fotók: Kerekes István

Társulás új polgármesterekkel Mint ismeretes, Dunaremetét Nagy Zoltán, Dunaszigetet Husvéth Béla, Feketeerdőt Mogyorósi Krisztián, Hédervárt Ábrahám Szilvia, Lébényt Nátz Miklós, Mecsért Füsi Rudolf, Mosonmagyaróvárt Szabó Miklós, Mosonszolnokot Bódi István, Mosonudvart Szakáll Zoltán, Püskit Mátyus Balázs, Várbalogot Lukács Zsolt irányítja a következő öt évben. A legtöbben részt vettek a tanácsülésen és bemutatkoztak, de szót kaptak a korábban a településeiken szolgáló polgármesterek is. Szőke László hegyeshalmi polgármester azt kívánta, továbbra is olyan összetartással dolgozzanak együtt, mint ahogyan a korábbiakban. Kiss Béla levéli polgármester szerint rendkívül erős közösség jött létre a térségi társulás révén. Szabó Miklós kiemelte: első polgármesteri ciklusa idején jött létre az akkori kistérségi társulás, a közös feladatellátáshoz plusz állami forrásokat tudtak így szerezni. – A nyílt, egyenes beszéd híve vagyok, mindenre találunk megoldást – emelte ki a városvezető, aki bemutatta az ülésen megjelent Balázs Endre alpolgármestert is. Szabó Miklós az új elnök A társulás fenntartásában működik a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ, melynek vezetői, Zimmerer Károlyné és Novics Bernadett szintén bemutatták az általuk vezetett intézményeket és a nyújtott szolgáltatásokat. A találkozón elnököt és alelnököt is választottak a tanács élére. Szőke László elmondta: hagyománya van annak, hogy a legnagyobb lakosságszámú település polgármesterét jelölik elnöknek. Szabó Miklós kiemelte, vállalja a jelölést. Titkos szavazással, 23 igen mellett választották meg a Lajta-parti város vezetőjét a pozícióra. Szabó Miklós az eddigi alelnököt, Majthényi Tamást javasolta továbbra is alelnöknek, akit szintén egyöntetűen megszavaztak.

A bizottságoknál is történt változás: a Pénzügyi Bizottság megüresedő helyeire Eller Gizella kimlei, Lőrincz György jánossomorjai és Bódi István mosonszolnoki polgármestert választották. A Szociális Bizottság tagja Márkus Erika bezenyei polgármester lett, elnöke pedig a bizottság jelenlegi tagja, Máriakálnok polgármestere, Dr. Tóásóné Gáspár Emma.

