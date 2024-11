A II. András király által jegyzett irat arról szól, hogy a Rábaközben található Zoath (Szovát) település korábban elidegenített földjét az uralkodó visszaadja Gergely győri püspöknek. Egyben rögzíti az oklevél azt is, hogy a szováti templomhoz tartozó földek többé el nem idegeníthetők. E jeles évfordulót ünnepelték meg a napokban a szovátiak.

Nagyné Molnár Ildikó polgármester köszöntötte a vendégeket Szovát ünnepén. Fotó: Cs. K. A.

Szovát 800

Az önkormányzat a 800. évfordulóra egy könyvet is ki­adatott Szovát 800 – Bágyogszovát településtörténete a kezdetektől a XIX. század végéig a források tükrében címmel. Erős Erika műemlékvédelmi szakmérnök munkája a kiadvány.

– Nyolcszáz év mekkora történelmi távlat, csaknem huszonöt emberöltő, huszonöt nemzedékváltás – fogalmazott az évfordulóval kapcsolatban Nagyné Molnár Ildikó, Bágyogszovát polgármestere. – Az olvasóknak azzal a reménnyel ajánlom a község helytörténeti kiadványát, hogy abban alig ismert vagy feledésbe merült események leírását, a település gazdasági, társadalmi változásait tükröző adatokat és jelentős dokumentumokat, okleveleket, térképeket találnak. A múltunkról tanúskodó adatok publikálásával elődeink előtt is tisztelgünk, hiszen sok évszázadon keresztül a nehéz történelmi idők ellenére is fennmaradt a településünk. Ugyanakkor üzenet ez a jövő nemzedékének is.

Erős Erika, a könyv szerkesztője középkori oklevelek bemutatásával vázolta a falu múltját. Közzétett birtokviszonyokkal foglalkozó iratokat, pereskedésekkel kapcsolatos dokumentumokat, de bűntényeket rögzítő okiratot is. Érdekességként hívta fel a figyelmet arra a térképre például, melyhez már a telektulajdonosok névsora is társul. Azaz a ma élő leszármazottak visszakereshetik, hogy a község mely részén volt telkük őseiknek.

A kiadvány megvásárolható a bágyogszováti önkormányzati hivatalban.

Az önkormányzat a következő közleményt adta ki a 800 éves évfordulóval kapcsolatban.