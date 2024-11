– Kedves testvérek! Nagy öröm számomra, hogy megünnepelhetem szerzetesi templomotok felszentelésének nyolcszázadik évfordulóját, itt, Magyarország “lelki emlékművében” a “testvériség hídjánál”. És még csak meg sem öregedtetek! Mennyire szükséges, hogy ne váljon ez a hely lelketlen tárggyá, és hogy megértsük azt, ami lényeges, ami mindig láthatatlan. Érzékelem az összetartozás kegyelmét, ami azt a szeretetet élteti, amiről az atya beszél a tékozló fiúnak: mindaz, ami az enyém, a tiéd – szólt a bíboros a jelenlévőkhöz, majd folytatta: – Idén az ünneplés az élet mindennapi része lett ebben a házban, ahol találkozik egymással az, ami spirituális és ami emberi, ahol kikötőre talál az élet oly sok hajótöröttje, ahol a vándorlás bizonytalanságai közepette továbbra is sokan részesülnek befogadásban és iránymutatásban.

Nagy és csodálatos monostorotok szíve ez a Templom, a szikla, amire századokon át építettek egy otthont, ami képes ellenállni az eső és a szél erejének, és még az erőszak szörnyűségének is. Így volt ez a második világháború idején, amikor befogadásra találtak itt gyermekek és számos üldözött zsidó, otthonra találtak itt a menekültek 2015-ben éppen úgy, ahogy ma is számosan, amikor Ukrajna drámáját a szívünkben hordozzuk és a béke ajándékáért könyörgünk – emlékeztetett beszédében.