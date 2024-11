Mariska néni egész életében Mórichidán élt, az utolsó két számjegyű életévében költözött be a győrújbaráti Szent Anna Otthonba, ahol a századik születésnapján köszöntötték. Kilencvenhét éves koráig igazán fittnek és fürgének számított, egészen addig még állatokat is gondozott, főzött, mosott magára. Mikor már egyre nehezebben mozgott, és a harmadik fiát is eltemette, akkor volt kénytelen kerekesszékbe ülni.

Mariska nénit a századik születésnapján nemcsak a család egy része köszöntötte, hanem Benkovich Ferenc plébános, valamint Kóbor Attila győrújbaráti polgármester is, és Mórichidáról is érkezett egy háromtagú küldöttség. Mindannyian virággal és ajándékcsomaggal kedveskedtek. Fotó: Molcsányi Máté

Ilyen volt a századik születésnap az idős otthonban

Ugyan fizikailag már nem olyan fürge, mint pár éve, azért most sem unatkozik, Márti nevű szobatársával beszélgetéssel múlatják az időt főként. Száz év ide vagy oda, Mariska néni arcán nem sok a ránc, kedves mosolya pedig szinte fiatalossá teszi.

– Felment a vérnyomásom ma, a fejem szédül és fáj – panaszolta Mariska néni arra a kérdésre válaszolva, hogy hogy érzi magát ma. Ahhoz képest egyébként, hogy a százegyedik évébe lépett, a keringésére és a gyomrára szed csak gyógyszert. – Egész életemben dolgoztam, a férjemmel disznót, marhát, borjút, kacsát, libát tartottunk.