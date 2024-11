Lehetőség a fiatal agrárszakembereknek

Hipszki Tibor, Hunland Service Kft. operatív, pénzügyi és stratégiai igazgatója a vállalkozást mutatta be. A Hunland cégcsoport 1992-ben alakult élőállat kereskedelmi cégként. A világ egyik legnagyobb szarvasmarha, sertés, juh és hús import-export cégévé fejlődött, holland és magyar gyökerekkel. A cégcsoport fő tevékenysége mellett kiegészítő termékekkel is ellátja partnereit. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen tevékenysége tejtermeléssel is kiegészült. A három magyarországi és egy görögországi telephelyén összesen több, mint 4000 tejelő tehenet tartanak, mellette növénytermesztéssel, valamint technológia- és termékfejlesztéssel is foglalkozna, míg idén egy kocatelep elindítását is tervezik. A vállalkozás az innováció, a hatékonyabb termelés és versenyképesség céljából kíván együttműködni, s mint Hipszki Tibor hangsúlyozta: az ezer dolgozót foglalkoztató cég számít az ifjú agrármérnökökre, fontos számukra a társadalmi felelősségvállalás, és hogy az egyetemi hallgatóknak helyet biztosítanak.