A Steigler Pincészet egyfajta küldetésként tekint arra, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt népszerűsítse a Soproni Borvidéket. Az ötéves fennállásával jó úton halad, hiszen nem csak a legrangosabb borversenyekről térnek haza rendszerint arany minősítéssel, hanem mára már több külföldi étterem és hotel kínálja boraikat különlegességként. Az írországi partnerük például Michelin csillagos étterem szolgálja fel a soproni bort. A Steigler Pincészet az elmúlt hetekben is sűrű napok elé nézett, hiszen három hazai borversenyen is részt vette, amelyről Varga Tamás, borásza számolt be, de beszélt az idei termésről is.

A Soproni Borvidék borászata, a Steigler Pince az elmúlt hetekben három hazai versenyről is arany díjakkal tért haza. FOTÓ: STEIGLER PINCÉSZET

Arannyal és ezüsttel is gazdagodtak

- Októberben két versenyre is neveztünk. Az egyik az országos bio borverseny volt, amelynek bírálatára tíz borunkat küldtük el. Tehát szinte az egész palettát. Büszkeséggel tölt el a végeredmény, ugyanis 2021-es Merlot Champion díjat kapott, valamint a Syrah és a Siller aranyminősítést ért el. A további hét borunk pedig ezüstérmes lett. Emellett a hónapban tartotta meg a Semmelweis Egyetem az országos borversenyét, amin nem csak organikus borászatok vettek részt. Ezen a versenyen a 2023-as Zöld veltelíni és a klasszikus Kékfrankos nyert aranyérmet - kezdett bele Varga Tamás. - A napokban pedig Vince Gála szervezőitől kaptunk egy meghívást a díjkiosztó ceremóniájukra. Vince Gála egyébként a legkiválóbb magyar borok, a hazai csúcsgasztronómia és a művészetek ünnepe, amit a Szépművészeti Múzeumban rendeznek meg. Innen sem tértünk haza üres kézzel, ugyanis a Kaméleon vörös cuvée arany és a Zöld veltelíni ezüst díjat kapott. A szakma részéről ez hatalmas elismerés a számunkra - tette hozzá.

Szakmai csúcs: a Vince Gálán arany díjat kapott a Steigler Pincészet Kaméleon vörös cuvée-je.

Minden elismerés visszacsatolás a Steigler Pincészetnek

A Steigler Pincészet borásza arra a kérdésre, hogy organikus borászatként megtisztelőbb-e bio borversenyen szép helyezést elérni, mint összesített versenyen nehezen adott választ. - Óriási öröm a számunkra azok a visszaigazolások, amelyeket a munkánkért kapunk. Ebből tudjuk, hogy megéri mindazt a befektetett energiát és időt, alázatot, amit megteszünk a szőlőben. Úgy gondolom, hogy mindennél fontosabb számunkra a bio borversenyek, hiszen szakmai zsűri értékeli a borainkat. Ugyanakkor az is büszkeségre ad okot, hogy konvencionális borversenyen érünk el szép helyezéseket. Összességben nehéz megmondani, hogy melyik okoz nagyobb sikerélményt. A lényeg, hogy visszacsatolásokat kapunk arról, hogy jó az az út amin haladunk, és ezt kell folytatnunk - osztotta meg gondolatait Varga Tamás.