Továbbá módosították a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet, amely a kizárólagos parkolóhely-használati jogosultság éves díja üzletek esetében 160 ezer forint, ezt 250 ezer forintra emelnek meg januártól, de az összes többi díjtétel is emelkedik. A temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításával is többet kell majd fizeti a temetkezési helyek megváltásakor, amit 20 százalékkal emeltek meg. A drágulást a színvonal fenntartása indokolt. Végezetül az utolsó napirendi pontként döntenek az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontról.

A soproni városvezetés rendkívüli üléssel folytatta a novemberi közgyűlést. Fotó: P.F.

Rendes ülést rendkívüli követett

Novemberben a rendkívüli közgyűlés főleg önkormányzati rendeletek módosításáról szólt. A városvezetés igyekszik gondoskodni arról, hogy a város színvonalas működéséhez és az ehhez szükséges fejlesztésekhez megteremtse a szükséges forrásokat. Ez azt is jelenti, hogy valahol drágulnak a mindennapok Sopronban. Januártól az építményadó és az idegenforgalmi adó is drágul. A közös kasszába jelentős összeg folyik be azzal, hogy az építményadót 1100 forintos négyzetméteráráról 1350 forintra emelik, illetve garázsok esetében 600 forintról 750 forintra.