Pénteken ragyog fel Sopron karácsonyfája

A soproni díszkivilágításáért felelős Kiss Villamossági Kft. ügyvezetője, Kiss István elmondta, idén is gyönyörű karácsonyfát kapott az önkormányzat, ami az adventi időszakban méltó lesz a város képéhez. - Már szerda délután megkezdtük a fa díszítését, hogy péntekre minden készen álljon. Idén is a tavaly már jól bevált, ízléses üveggömb díszeket helyezték fel a karácsonyfára, amit hetven-nyolcvanezer izzó ragyogtat majd be - részletezte Kiss István.