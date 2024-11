A kapuvári rendőrök komoly eredményeket értek el.

Hanem most, hogy kollégájával, Lengyel László törzszászlóssal együtt sportol (mi több: időnként éppen ellene!), felmerül egy másik érdekes kérdés: szabad-e egy beosztottnak ütni, rugdosni a főnökét? Mosolyognak: hát persze, a küzdőtéren szabad. Fura helyzet, ugyanis a tatamin Lengyel Lászlónak van erősebb fokozata, úgyhogy ott meg ő a „főnök”. Lengyel László a Kapuvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály referense, az előkészítő eljárásokkal foglalkozik. 14-15 éves korában kezdett karatézni Kapuváron a Lakótelepi SE-ben, mely később a Kapuvári Sportegyesülethez csatlakozott, a mestere ugyanis megalapította az egyesület karate szakosztályát. Ott sportolt aztán Lengyel László, ő is rendőri tanulmányai, munkája miatt tartott néhány év szünetet, de 2010 óta ismét rendületlenül edz és versenyez. Sőt: idővel ő lett a szakosztály vezetője, és már Beledben is alapított egy karateegyesületet. Hogy miért pont ezt a sportágat kezdte el? Barátai nyomán. Akik persze ma már nem sportolnak, ő azonban megszállottan szereti a karatét. Egyre feljebb lép a ranglistán, ma már fekete öves, 3 danos mester. És tanítania is van kit, mert csak Kapuváron három sportegyesületben űzik a kyokushin karatét, mennek oda a környező településekről is. Amúgy nemcsak karatét tanít, hanem tiszteletet is. A karate ugyanis tiszteletadással kezdődik, és ugyanazzal fejeződik be. Ami közte van, az a küzdelem, de annak is igen fontos eleme az ellenfél tisztelete. És nincs ez másképpen akkor sem, amikor Varga Krisztián és Lengyel László egymás ellen küzd. És akkor sem, amikor rendőrként egymás mellett dolgoznak.