Fotó: Molcsányi Máté

Pintér Bence a kulturális rendezvények felől érdeklődött. Szombati-Serfőző Eszter elmondta: az elmúlt hetekben erről már többször egyeztettek a polgármesterrel és alpolgármesterrel. A rendezvényekről a várossal egyeztetve kell döntést hozni. Több vállalkozást, civil szervezetet, kulturális intézményt kell bevonni. A közös munkát, az együttműködést tartja fontosnak.

Fekete Dávid elmondta, azért bízta a szeptemberi közgyűlés a Győr Projekt Kft.-re az új feladatokat, hogy az versenyképes legyen, annak vezetésére egy jól felkészült szakembert javasolnak.

Dr. Laczkovits-Takács Tímea megerősítette, hogy Szombati-Serfőző Eszter sokrétű tapasztalattal rendelkezik a kulturális programok szervezése és a marketing területén is.

Kósa Roland alpolgármester jelezte, a szakmai irányokkal nem értenek egyet. A szeptember végi közgyűlési határozatot idézte, és jelezte, hogy pontosítani kell azt, mert a finanszírozása nem egyértelmű. Elmondta, hogy a tevékenységek összefogásával nem értenek egyet. A kft. által működtetett intézmények is hatalmas feladatot jelentenek, emiatt félő, hogy a megnövekedett feladatokat hogyan tudja majd ellátni. Összeférhetetlenségi kérdéseket is felvetett. A városvezetés szeretné látni az együttműködés mikéntjét is.

Borsi Róbert képviselő arról beszélt, hogy a frakció konszenzusos alapon szeretne dolgozni. Az elmúlt közgyűlésen a 14 napirendi pontból 14-et fogadott el, de szerinte a polgármester ezt az előterjesztést mondvacsinált indokokkal nem szavazta meg, helyette élt a vétózás jogával. A frakciójuk a feladathoz keresi az embert. A polgármester szerint egy sikeres ügyvezetőt váltanak le, miközben a Fidesz-KDNP frakció leszögezte: a megnövekedett feladatokhoz keresik a megfelelő szakembert. Borsi Róbert arról is beszélt, hogy a leendő ügyvezető többször egyeztetett a polgármesterrel, aki pedig a közösségi oldalakon posztjaiban erről nem nyilatkozott.