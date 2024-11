Szabó Miklós polgármester hangsúlyozta:

az idő szűkössége miatt hívtak össze rendkívüli ülést e témában, hiszen a november 28-ai rendes ülés időpontja túl közeli a november 30-ai kezdéshez.

Dr. Frauhammer Csaba is szót kért: időt kellene hagyni az elképzeléshez, az adventi hangulat támogatandó, és érdeklődött, hogy mi akadályozta meg a jelenlegi városvezetést, hogy korábban el kezdjen tárgyalni az adventi programokról a Flesch Kft.-vel. A mosoni képviselő hiányolta, hogy a városrészben nem lesz fényfestés. Erre már Szabó Miklós reagált: hogy október elsején léptek hivatalba, azt követően kezdhették el a megbeszélést érdemben erről az ügyről. Hozzátette: lesz Mosonban díszvilágítás, és a Szent István Napok is ott maradnak. Balázs Endre alpolgármester sem hagyta szó nélkül: adventi programot nyáron nem lehet szervezni, úgy hogy nincsenek is még hivatalban.

Az üzleti terv módosításának a megszavazása érdekes fordulatot vett: a Fidesz-frakció jelenlevő tagjai (dr. Iváncsics János és Staár Katalin hiányoztak) tartózkodtak a szavazástól, így a szükséges képviselői szám hiányában a testület nem tudott határozatot hozni. A téma újból november 28-án lesz napirenden, két nappal a programsorozat kezdése előtt.

Az MKC-ról az ülésen

A Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubnál kialakult helyzet is téma volt napirend előtt. Éppen dr. Árvay István hozta fel az ügyet, mint mondta, rosszul volt előkészítve a tervezett személyi változás. A korábbi városvezető szerint nem kellett volna a nyilvánosság elé vinni az adok-kapokot, ez nem használ az egyesületnek, senki sem érti most, ki kivel van. A szerdai mérkőzésen történtek miatt pedig eljárás indul a csapat ellen. Szabó Miklós, mint mondta, belecsöppent ebbe a helyzetbe, s bár hétfőn mondott le a korábbi elnök, tudomása szerint ezt már korábban tervezte, de kérték, hogy az önkormányzati választások után, már az új ciklusban tegye meg. „Azon vagyunk, hogy mihamarabb megoldást találjunk” – zárta az ügyet az új városvezető.