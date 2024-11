Gasztronómia és történelem

– A Storno-konyha fennállása óta több mint hetven receptet készítettünk már el. Volt olyan recept, ami nem nyerte el a tetszésünket, de olyan is, amit már többször elkészítettünk a családnak. A receptkönyvbe igyekeztünk olyan leveseket, húsos és halas ételeket, illetve desszerteket összegyűjteni, ami a mai ember ízlésének megfelelő, és egyszerűen elkészíthető. A kiadványban a gasztronómia és a történelem szorosan összefűződik, ugyanis a receptekhez csatoltuk az eredeti leírást is, valamint mindegyik ételhez egy kapcsolódó gasztrotörténeti érdekességet is – részletezte Erdeiné Kuslics Katalin és Osváthné Krammerhofer Szilvia.

Kutatás a konyhai eszközökről

Végezetül Katalin és Szilvia elárulta, a receptek újrakreálása azért okoz némi fejtörést az alapanyagok és a mértékegységek miatt is. – Akkoriban teljesen más mértékegységeket használtak, mint ma. Ráadásul ezek eltértek térségenként is, tehát más volt Sopronban, Bécsben, Budán vagy Pozsonyban. Itt először ki kell derítenünk, hogy a recept pontosan honnan származik. Előfordult már olyan is, hogy kutatást igényelt egy adott konyhai eszközről kideríteni mire való, aztán véletlenül egy másik könyvben találtunk rá – mondták el.