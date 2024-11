Szükségünk van-e ennyi influenszerre? Miért hiszünk az MI által generált tartalmaknak? Fenntartható energiaforrás vajon az atom? Tartós lehet-e a TikTok-szleng? Ezekkel a témákkal hirdették meg az idei Kossuth-szónokversenyt. Pozsgai Eszter, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium tanára is felhívta a versenyre a diákjai figyelmét, köztük a tizenkettedikes Faddi-Horváth Annamáriáét.

A piarista diák a Kossuth szónokversenyen jeleskedett

Piarista diák az influenszerekről

– Mire megy az ország, világ ennyi influenszerrel, ezt a témát választottam a versenyre, amire egyperces videót kellett előzetesen készíteni. Az én generációmban mindenkit érdekelnek az influenszerek – kezdte beszélgetésünket Faddi-Horváth Annamária.

Pozsgai Eszter pedagógusként segítette a munkáját: „Az első verzióban felhívtam a figyelmét a nyelvi hibákra és segítettem a mondandója rövidítésében Annamarit!”

A felvételen Faddi-Horváth Annamária, a mosonmagyaróvári Piarista Iskola 12.a osztályos tanulója, valamint felkészítő tanára Pozsgai Eszter.

Fotó: Kerekes István

A döntőbe 25-en jutottak be a 16-30 éves korosztályból, főként egyetemisták, s köztük a mosonmagyaróvári piarista végzős gimnazista.

– A második körben is érdekes témák közül lehetett választani: nehéz-e napjainkban okosan szeretni és a digitális skizofréniáról. Utóbbi mellett döntöttem. A Nemzeti Színház színpadán szervezett döntőn arról beszéltem, hogy van több személyiségünk, olyan álomképet hajszolunk, amivel magunknak szeretnénk megfelelni. Ugyanakkor személyiségünkre kell figyelnünk, nehogy kettétörjük – részletezte a diáklány, aki kiemelte, először szónokolt, a retorikával is csak most ismerkedik.

Különdíjat érdemelt ki

Annamariék a klasszikus szónoklatot választották, a beszéd felépítése mellett az öltözködése s ennek felelt meg.

A piarista diák „A legszebben beszélő szónok” különdíjasa lett, nyereménye, hogy egy hónapon keresztül részt vehet az M2 Gyerekcsatorna szerkesztőségi munkájában.

– Ebből a megmérettetésből azt tanultam, hogy merjük megmutatni azt, akik vagyunk, merjünk kiállni, magunkért is – hangsúlyozza a diáklány, aki nem meglepő módon jogi pályára készül. Az érettségi után, nyáron tervezi, hogy betekint az M2 szerkesztőségi munkájába.