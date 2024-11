Megrendülve, szomorú szívvel vettünk végső búcsút egy augusztusi délutánon Vasné Mészáros Margittól, Grétitől, Gréti Tanító nénitől. Egy olyan nagyszerű, ízig-vérig pedagógustól, akinek keze alatt generációk nőttek fel, ismerkedtek meg a betűvetés, a számolás és nem feledkezve meg az életre való felkészülés „tudományával”.

A kiváló pedagógust, Vasné Mészáros Margitot, Gréti Tanító nénit gyászolják tanítványai.

Vele együtt távozott a sokéves pedagógusi tapasztalat, az emberség, az életigenlés

Olyan személy volt, aki pályafutása során mindvégig fontosnak tartotta a „kis községi iskolák” létjogosultságát, ahol a tanításon kívül az egymás segítése, megbecsülése is jelentős szerepet kapott. Régi tanítványaként hosszú időn keresztül tartottam vele a kapcsolatot. Tudtunk egymás magánéletéről, mindennapjairól, és sajnos, arról is, hogy Gréti néni évek óta súlyos betegséggel küzdött. Ennek ellenére, ha érdeklődtem Tőle egészségi állapotáról, mindig azt válaszolta: „megvagyok, inkább rólad és az iskolai emlékekről beszéljünk…”. Néhány mondat után, szinte minden alkalommal az oktatásra, a tanulókra és az iskolai élményeire terelődött a szó. Nagyon büszke volt a tanítványaira, a diákjai sikereire, előmenetelükre. Honnan is indult Gréti néni pályafutása?

Vasné Mészáros Margit 1952. február 19-én született, Győrben. Alapfokú tanulmányait Bőnyön, a helyi általános iskolában kezdte, majd tízéves korában a család Győrbe költözött. A Bercsényi Ligeti Általános Iskolában folytatta az ismeretek megszerzését, ezt követően pedig felvételt nyert a Kazinczy Ferenc Gimnáziumba. A sikeres érettségi után az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola hallgatója lett. 1971-ben kezdett el oktatni Magyarfalván, (a mai Harkán) a helyi általános iskolában, majd rövid zsirai kitérő után, 1975-ben Vámosszabadira került tanítani. Két évvel később férjhez ment, házasságából két gyermeke született: Balázs és Eszter. Gréti néni 36 évig oktatott Vámosszabadin és 2011-ben, negyven év tanítással töltött munkaidő után, nyugdíjba vonult.

A mai napig élénken él emlékezetemben az a kép, amikor az utolsó tanévzárón, a hivatalos búcsúztatást követően, mi régi tanítványok is elköszöntünk Tőle. Hetekkel előtte már készültünk a „meglepetés” délutánra, emlékkönyvet állítottunk össze a tiszteletére, amelyben nagyon sok diákja osztotta meg a Vele kapcsolatos gondolatait, emlékeit. A búcsúztatáson szinte minden korosztály képviseltette magát, számos „régi diák tódult be” a faluház dísztermébe, hogy köszöntse egykori Tanítóját. Azt hiszem, mindannyian nagyon megilletődtünk ezen a délutánon, de talán Gréti néni hatódott meg a legjobban. Rá nem jellemző módon, kereste a szavakat, hirtelen azt sem tudta, hogy kihez, mit szóljon, hová forduljon. Amikor hetekkel később találkoztam Vele, még mindig a hatása alatt volt a köszöntőnek és csak ennyit mondott: „tudod, most már biztos vagyok benne, hogy megérte ezt a pályát választanom”. Munkája elismeréseként 2011-ben Vámosszabadi Község Önkormányzata díszpolgári címet adományozott részére.