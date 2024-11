A Fáy 140 éve bebizonyította azt, hogy a város egy iskolaváros és korábban is az volt. Mindig is kiemelt szerepet kaptak az iskolák, legyen szó általános,- középiskoláról, vagy szakképzésről. A városvezetés és az oktatási szakemberek elismerik a múltat és ezzel kísérik a modern kor igényeit is. A jövőbeli terveket tekintve további milliárdos fejlesztések megvalósítása várható annak érdekében, hogy még magasabb színvonalú oktatást biztosítsunk a diákoknak