Új épületszárnnyal gazdagodott az ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde, melyet pénteken adtak át Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében.

Átadták az ásványrárói óvoda új szárnyát.

Fotó: Mészely Réka

Az óvoda bővítése szükségessé vált

– Településünk fejlődik és halad előre, s mutatja ezt az is, hogy egy ilyen intézmény bővítésére volt szükség. A kormány családpolitikájának köszönhetően a kistelepülések is kezdtek fiatalodni és benépesülni. A letelepülni vágyó és fészket kereső fiatalok és családok Ásványráróra is megérkeztek. Ennek következtében az óvoda kicsinek bizonyult. Két évig ideiglenesen az IKSZT épületében kapott helyet az óvoda egyik csoportja – vezetett vissza a múltba Popp Rita ásványrárói polgármester.

A helyi önkormányzat sikeresen pályázott a TOP Plusz keretein belül az óvoda bővítésére. A 85 millió forintos beruházást a Kovácsbau Kft. nyerte el Jobaházáról. Márciusban kezdődtek a kivitelezési munkák, augusztusban pedig a műszaki átadás után a használatbavételi eljárás is elindulhatott, hogy az új nevelési évre kinyithassák az új csoportszobát.

Megfelelő körülmények

– Kiemelten fontos a település életében, hogy az Ásványrárón élő családok gyermekei megfelelő körülmények között tudjanak köznevelési intézményekbe járni, és fejlődni – vette át a szót Kovacsicsné Lakatos Krisztina, a Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője, aki szerint egy olyan épületben végezhetik a nevelő munkát, ahol a környezet, a tárgyi feltételek maximálisan kielégítik igényeiket és biztosítják számukra a lehetőséget a gyermekek környezettudatos nevelésére.

– Nevelési programunk a gyermeki tevékenységre épül, a tevékenységeken keresztül és a tevékenységek által nevel. Szeretnénk mintát adni a családok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, ugyanakkor a gyermekeket már óvodás korukban megismertetni a kultúra világával – sorolta az igazgató.

Nagy István örömét fejezte ki, hogy elkészülhetett ez a komfortos körülményeket teremtő beruházás, mely segíti a gyermekek kötődését a településhez.

A legkisebbek műsorral köszönték meg óvodájuk megszépülését, illetve ajándékokkal is kedveskedtek a vendégeknek. Az épületet Dékány Ferenc plébános áldotta meg.