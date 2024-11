Ideathon 1 órája

Ötletverseny a városi gondok megoldására - Fotók

Már hatodik éve, hogy a bátor jelentkezők ötletei életre kelnek, és kézzelfogható eredményekké válnak, amelyeket akár befektetők elé is vihetnek. Az esemény során mindenki megtanulhatja, hogyan érvényesítse az ötletét, térképezze fel a piacodat, reagáljon a vásárlói igényekre, és készüljön fel egy lenyűgöző befektetői pitch-re. Bátor jelentkezők kutattak, érvelnek, számoltak be a zsűrinek idén is Győrben

Gyurina Zsolt Gyurina Zsolt

Fotó: Csapó Balázs

A pitch az angol szó, jelentése többek között meggyőzően érvel, üzleti ajánlatot tesz. Pontosan ezt tették az Ideathon 6 Rapid Edition résztvevői pénteken és szombaton a győri kereskedelmi és iparkamara székházában, amely többek között a hely biztosításával támogatta az eseményt. Fotó: Csapó Balázs - Az Ideathon egy izgalmas városi ötletverseny, ahol a jövő vállalkozóinak nyújtunk támogatást az első lépések megtételéhez - számolt be róla Molnár Pál, a győri szerveződés alapítója, vezetője lapuknak. - Az elsőt 2018-ben rendeztünk, tehát már hatodik éve, hogy a bátor jelentkezők ötletei életre kelnek, és kézzelfogható eredményekké válnak, amelyeket akár befektetők elé is vihetnek. Az esemény során mindenki megtanulhatja, hogyan érvényesítse az ötletét, térképezze fel a piacodat, reagáljon a vásárlói igényekre, és készüljön fel egy lenyűgöző befektetői pitch-re.

Ideathlon Győrben - Hét városi problémára mutattak megoldásokat a fiatalok Fotók: Csapó Balázs

Egy vállalkozás elindítása izgalmas, de kihívásokkal teli út. A siker kulcsa abban rejlik, hogy az első lépéseket alaposan átgondoltan és jól felkészülten tegyük meg. Molnár Pál úgy fogalmazott: az, ami két napig az iparkamara két székházában történt, egy kicsit hasonló ahhoz, mint amit a tévében látunk az egyik kereskedelmi csatorna vasárnap esti műsorában, a Cápákban. A jelentkezők, akiket véletlenszerűen kilenc csapatba soroltak, megpróbálták eladni megoldásaikat a szakemberekből álló (építész, városfejlesztő, vállalati innovátor, módszertani szakértő) zsűrinek. Az ország minden tájáról érkeztek jelentkezők akik aztán egy problémára próbáltak megoldást találni. Idén ez a városiak helyzete volt, amelyen belül a lakhatás, a tömegközlekedés gondjaira, illetve más hasonló, a városban élők problémáira a keresték a megoldást. A közönség megismerhette kutatásaikat, tesztjeiket, vagy éppen azt, hogy pénteken miként kérdezték meg Győrben az utca emberét a véleményéről. Emellett mentorok is segítették a munkát. - Nemcsak fiatalok, de idősek is jelentkeznek. Az előzetes kérdőíveket mintegy 510-en töltötték ki, abból alakult ki hét fő városi probléma, amelyeteket a jelentkezők elé tártunk a kezdéskor - mondta Molnár Gyula, aki hozzátette: az elmúlt hat évben nem egy volt résztvevőjük került be a kereskedelmi tévés Cápák elé, sőt volt, aki pénzt is kapott ötletére. Az Ideathon egyszerre jó játék és véresen komoly üzleti tervező. A győztesek idén Sziget-fesztivál napijegyeket kaptak. A verseny az Ideathon Kft. és a StartITup Győr közös szervezésében valósult meg, főtámogatói a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a MBH Fintechlab volt.

