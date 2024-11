Hétfőn Karakó és Zalaszegvár között tartottak razziát az állatvédők a hatóságokkal kiegészülve egy tanyán. A szálak a csöngei, csapodi és kőszegpatyi horrortanyákat üzemeltető osztrák nőhöz, Brigitta M.-hez vezetnek, akinek több szaporítótelepét felszámolták az állatvédők segítségével az elmúlt két hétben – írja cikkében a VAOL.

Szabadlábon a szaporítótelepek osztrák tulajdonosa, kiengedte a bíróság.

Fotó: Unger Tamás / Forrás: MW Archívum

A korábban felderített szaporítótelepek osztrák tulajdonosa ellen hajtóvadászatot indítottak és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben volt ellene. Fényképe bejárta a világhálót és Európa szerte állatvédő egyesületek indítottak ellene hajtóvadászatot. Aztán újabb fejlemények derültek ki a Kőszegpatyon, Csöngén, illetve a Győr-Moson-Sopron vármegyei Csapodon kutyát szaporító osztrák nő ügyében. A krone.at értesülése alapján a VAOL is beszámolt róla, hogy a gyanúsított a grazi börtönben ül. A híreket aztán hivatalos úton a Stájerországi Állami Rendőrség is megerősítette, erről portálunk is beszámolt.

Az ügy azonban ismét megdöbbentő fordulatot vett. Hétfőn a VAOL olyan információk jutott, amelyek szerint a horrortanyák tulajdonosa már nincs őrizetben, szabadlábra bocsátották. A Vas Népe megkeresésére Dr. Christian Kroschl, a grazi ügyészség szóvivője megerősítette, a hírek igazak voltak Brigitta M. szabadon engedésével kapcsolatban.

Válaszából kiderül: a bíró elutasította a grazi ügyészség előzetes letartóztatási kérelmét és elrendelte a vádlott szabadlábra helyezését. A bíróság álláspontja szerint a Magyarországon elrendelt elfogatóparancs alapján egyelőre nem megalapozott a nő fogva tartása. A válaszból az is kiderül: a grazi ügyészség a magyar igazságügyi hatóságokhoz fordul az ügyre vonatkozó bűnügyi akták és nyomozási anyagok továbbítása érdekében. A VAOL információi szerint a nő ismét Magyarországon van, az elmúlt napokban Csöngén is megfordulhatott.