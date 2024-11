A tánc szerelmesei Telek Máté és felesége, Alexandra évekig dolgoztak óceánjáró hajón, amellyel körbe járták a világot miközben lenyűgöző mozdulataikkal kápráztatták el a közönségüket. Azonban az élet letelepedésre kényszerítette a világjárókat, akik négy évvel ezelőtt megalapították a Sinergia táncstúdiót, ahol az esküvői táncoktatástól kezdve társastáncokat, Rock'n Rollt és divattáncokat is oktatnak az arra fogékony érdeklődőknek. Alexandra és Máté emlékei között fontos szerepet tölt be hajós múltjuk, amiről tanítványaiknak is előszeretettel mesélnek. Így jött az ötlet, hogy egy közös kalandon vegyenek részt, amelyről részletesen meséltek az olvasóinknak.

Telek Máté és felesége, Alexandra bepillantást engedett a hobbitáncosaiknak, hogy milyen az élet egy óceánjáró hajón. Fotó: Sinergia Studió

Bepillantás a hajós életbe

- Sokáig dolgoztunk óceánjárón táncosként, majd a 2020-as világjárvány idején abbahagytuk a hajózást és megalapítottuk Sopronban a táncstúdiónkat. A tanítványainknak nagyon sokat meséltünk arról, hogy milyen volt a hajón dolgozni, az ottani életről és lehetőségekről. Az érdeklődésre való tekintettel elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen jó lenne, ha a csapattagok is megtapasztalhatnák valamilyen formában ezt az életmódot. Először csak a régebbi táncosainknak vetettük fel az ötletünket, aztán azt vettük észre, hogy egyre nagyobb a csapat. Végül a körutazáson hetvenheten vettünk részt, ami Mallorcáról indult - kezdett bele Telek Máté és felesége, Alexandra. Hozzátették, az utazással szeretnének hagyományt teremteni, amire az elképzeléseik szerint évi egy alkalommal kerítenének sort olyanokkal, akik táncoltak valamilyen formában a stúdiójukban.

A hajó fedélzetén több táncstílusban is kipróbálhatták magukat a soproni hobbitáncosok.

Nem minden a táncról szólt az óceánjárón

Az egyhetes körutazásnak nem csak csapatépítésként szolgált a hobbitáncosoknak, hanem remek lehetőséget adott a gyakorlásra is. - Az óceánjáró fedélzetén több bár és terem is megtalálható, ahol élő zene szól főleg esténként. Gyakran játszanak például szalon zenét is, így az érdeklődőknek az angol vagy bécsi keringőtől kezdve egészen latin táncokig van lehetőségük szórakozni is. Úgy látjuk, hogy a csapattagjainknak húzóerő volt, hogy az órákon elsajátított tudást a hajón élesben érvényesíthették. Emellett mi is tartunk órákat a fedélzeten, de nem minden a táncról szólt az utazás ideje alatt. Több városban is kikötöttünk, amit felfedeztünk és megismerkedtünk a nemzetek gasztronómiájával is, illetve a hajón voltak olyan kulturális programok, mint színházi produkciók vagy show műsorok - osztotta meg élményeit a többiek nevében is a Máté és Alexandra.