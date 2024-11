Ahogy a Kemma is beszámolt róla, a Lidl polcain megjelent a népszerű gyerekjáték, a fa játékkonyha és fa ezermesterpad. Óriási rohamok voltak, hogy a szülők és nagyszülők beszerezhessék a karácsonyi ajándékot szemük fényének.

Népszerű gyerekjáték miatt utaznak kilométereket.

Igazán népszerű gyerekjáték

Még négyszáztízes euróárfolyammal számolva is olcsóbb a népszerű termék Szlovákiában. Míg Magyarországon 22 ezer 222 forintba kerül, addig a szomszédos országban most 39 euró és 99 cent, azaz nagyjából 16 ezer 400 forintért lehet megvásárolni. Ez az árkülönbség sok magyar vásárlót vonz, akik akár több száz kilométert is utaznak a határ túloldalára, hogy olcsóbban vásároljanak. A jelenség már annyira elterjedt, hogy külön Facebook-csoport is alakult, ahol az emberek megosztják egymással az akciókat. A Lidl "Black Week" akciójában november 25. és december 1. között a fakonyha ára 5 ezer 800 forinttal olcsóbb, mint Magyarországon.