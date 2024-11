A megnyitón dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese kiemelte: a program során bemutatott kutatások a Jogtörténeti Szemle és az Európai Jogtörténeti Folyóirat (Journal on European History of Law) című elismert szakmai lapokban jelennek majd meg, nagyban hozzájárulva az intézmény tudományos törekvéseihez.

A konferencia nyolc neves külföldi előadója mellett számos hazai kutató képviselteti magát a rendezvényen. Büszkék vagyunk a jogi kar jelen lévő oktatóira, illetve gratulálunk annak a tíz doktorandusznak, akik előadásaikkal letették a névjegyüket a szakmai plénum előtt

– fogalmazott.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, prof. dr. Smuk Péter kiemelkedő eseményként mutatta be a konferenciát, amely elmélyíti a jogtörténettel foglalkozó tudósok közti nemzetközi kapcsolatokat, és akár közös kutatásoknak is teret nyithat. Köszöntő előadásában párhuzamot húzott a 19. századi kolonizáció és a 21. századi digitalizáció kihívásai között: „Ezen a konferencián ugyan az első világháború előtti időszak tapasztalatainak feltárása a feladatunk, azonban a hatalmi harcok mögött megbújó mintázatok felismerése a jelen és a jövő megértéséhez is hozzásegíthet minket.”