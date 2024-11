Ezek a gyógyszerek azért kerültek a gyűjtődobozokba, mert vagy lejárt a szavatosságuk a készítményeknek, vagy azért, mert nem használta fel őket a lakosság. Gondoljunk csak bele, 340 tonna egy évben. Ez a statisztika adat napra lebontva is nagyon durván hangzik, körülbelül 932 kilogrammot jelent.

A téma roppant érdekes. És nem csak azért, mert a fel nem használt gyógyszer veszélyes hulladéknak minősül, de az is fontos, hogy a lakosság ne a kommunális hulladékba dobja ki. Sajnos bizony sokszor így történik, és nem véletlenül hangzik el gyakran a következő mondat sem: saját magunk mérgezzük környezetünket.

Ebben az óriási számban persze az is benne van, hogy a páciensek, a számukra felírt gyógyszereket valóban be is szedik, vagy azok bontatlanul kerülnek a kukába, jó esetben a gyűjtődobozokba. A lejárt gyógyszereket bevenni sem szabad, és ne is tegyük.

De talán ami a legfontosabb: ne a kukát válasszuk!

Szedek gyógyszert én is. Sokszor mérgelődök rajta, mennyi pénzt hagyok ott a patikában pillanatok alatt. Repkednek az ezresek, a tíz ezresek. Lekopogom, szerencsére nem vagyok sokat beteg. De azt is tudom magamról, nem nyúlt még a kezem a kuka felé, hogy aztán ott landoljon a gyógyszerem.

A cikk hatására utánanéztem, a megmaradt készítményeket az ország összes patikájában, számos bioboltjában, drogériájában le lehet adni, sőt benzinkutakon is vannak gyűjtődobozok.