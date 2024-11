Tizenegy településen választottak új polgármestert a mosonmagyaróvári térségben, köztük Mosonszolnokon is. Ott Török Sándort Bódi István váltja – őt kértük bemutatkozásra.

A parkolókat is bővítettük a tájház előtti területen – mutatja Bódi István, Mosonszolnok polgármestere.

Fotó: Kerekes István

Mosonszolnok új polgármestere

– A falu lakosainak unszolására indultam képviselő-jelöltnek az előző ciklusban, s a legtöbb szavazatot kaptam. Amikor Török Sándor eldöntötte, nem kíván indulni a június 9-ei választáson, megfogalmazódott bennem, hogy polgármester-jelöltként is kipróbáljam magam. 1996 óta vagyok vállalkozó, kihívásnak tekintettem – kezdi beszélgetésünket Bódi István, akit sokan egy nemzetközi árufuvarozással foglalkozó vállalkozás tulajdonosaként ismerhetnek, de ezen túl az élelmiszer- és az építőipar területén is vannak érdekeltségei. Hogy most főállású polgármester lehet, köszönheti annak is, hogy egyetemet végzett lánya tovább tudja vinni a cég ügyeit.

Folyamatos fejlődés

– Célom a folyamatos fejlődés biztosítása a településen. Jelenleg folyamatban van a bölcsőde bővítése. Ehhez a Top Plusz programban 120 millió forintot nyertünk, és 20 millió forint önerőt tettünk hozzá. Idén tavasszal a közbeszerzést követően kezdődhetett meg a munka, mellyel jövő márciusra kell végeznie a kivitelezőnek. Plusz parkolókat is építettünk. Az utóbbi években több száz fővel bővült a lakosság, új lakópark is létrejött, ezért is vált szükségessé a bölcsőde fejlesztése. Ma már nem kell attól tartanunk, hogy létszámhiány miatt be kell zárnunk az óvodát vagy az iskolát, ahová Újrónafőről is járnak gyermekek – emelte ki a polgármester. Mint elmondta, a Magyar Falu Program keretében az új lakóparkban járdát építenek.

– Idén másfél milliárd forintból gazdálkodunk. 580 millió forint iparűzési adót terveztünk be, 500 millió forintot az előző évről hoztunk át. 248 millió szolidaritási adót kell befizetnünk, és körülbelül ennyi állami normatíva érkezik a települési kasszába – avatott be a számokba Bódi István.

Az új polgármester arról is beszámolt, hogy a tervek között szerepel egy szabadidőközpont létesítése a horgásztónál, az önkormányzat tulajdonában lévő egykori kastély hasznosítása, illetve egy nyugdíjas napközi otthon létesítése. A sportolási lehetőségeket is bővíteni próbálják, egy futókört létrehozva.