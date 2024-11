Bakay Beatrix, az evangélikus egyházközség lelkésze az ünnepen kifejtette: kétszázharmincöt éve áll a templom Mórichidán, de annál is régebben "fűti az ige szerelme az itt élő evangélikus hívek szívét".

– Az ősi falak át vannak itatva a szent dallamokkal, az áhítatos könyörgésekkel, hálaadásokkal. Sok generáció ült a padokban, járul az oltár elé, tette le életét az Úr kezébe. Mi vagyunk az ő útjuknak a folytatói ebben a gyülekezetben. Ez az Istenre való hagyatkozás reménysége, tudni, hogy bármit hozzon a jövő, az élő Istené vagyunk, mert Isten munkálkodik, velem, velünk vándorol a mi utunkon Jézus. Gondoskodik, terelget, int, vigasztal, megtart, célba juttat minket. Az ösvényén hűnek kell maradnunk az Atyához és megbecsülni az útitársainkat. Éppen ezért most egy nagyon drága, hűséges szolgáról emlékezünk meg, aki hatvanöt esztendeig volt az istendicséret szolgálattevője. Kovács Mihály az Árpáshoz tartozó Kálmánpusztán született, a soproni evangélikus líceumban végzett tanítóként. Hazatért és gyülekezetünk meghívta kántorának. Véletlen lett volna? Dehogy! Az Úrra hagyta az ő útját, és benne bízott. Engedte, hogy Isten tervei megvalósulhassanak életében. Örömmel mesélte egyszer, hogy az akkori politikai hatalom nem nézte jó szemmel az ő istenhitét. Nem is engedték a hivatásának élni, de polgári munkája mellett Isten mindig gondoskodott arról, hogy gyülekezeti szolgálatát el tudja látni hiánytalanul. Nagyapja és nagybátyja is megbecsült lelkésze volt gyülekezetünknek évtizedeken át. Úgy ismertem őt, mint aki a zene nyelvén tudja kifejezni belső érzéseit. Nem volt a szavak embere. Az istendicséret hangjain keresztül vallott hitéről és így tanította a gyülekezetet is. Szerény, kedves, nagylelkű jelleme miatt idős és fiatal egyaránt megszerette. Felesége és leányai áldott hátországot biztosítottak számára, sőt, szolgálatában vele tartottak, segítették, támogatták. 1965-ben a gyülekezet felügyelőjévé választották. Szerénysége miatt nehezen fogadta el a megbízatást, de aztán évtizedeken át teljesítette a feladatot. Szeretett kántorunk példamutatása ösztönzött engem is arra, hogy ezen a napon együtt, egy szívvel és lélekkel az ő életéért és szolgálatáért is adjunk hálát. Misi bácsi utolsó szolgálata 2015. vízkeresztjén volt. Reménykedtünk benne, hogy meggyógyul, de a betegség sajnos legyőzte testét. Nem tudta viszont legyőzni nemes lelkét, hitét, reménységét az örök életben és szeretetét az emberek iránt. Istenünk szép hosszú életúttal ajándékozta meg, 92 évig élt. Ma egykori utolsó tanítványa, Mirjam lányom végzi a kántori szolgálatot gyülekezetünkben, amire nagyon büszke vagyok – mondta el gondolatait Bakay Beatrix lelkész.