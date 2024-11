Molnár János Babót polgármestere huszonhat éven át szolgálta faluját. Hat ciklus van a hát mögött és most úgy gondolta, ideje van a visszavonulásnak. Nem indult újra a nyári választáson. A kisalfold.hu interjút készített vele.

- Huszonhat évvel ezelőtt kezdődött, októberben ért véget polgármesteri pályafutása. Hol kezdjük, az elején, vagy a végén?

- Inkább az elején!

- Rendben! Hogyan került annak idején a községházára?

- 1994-től már önkormányzati képviselő voltam és az akkori polgármester, Garab László megkért, hogy a gázprogram lebonyolítását segítsem a faluban. Megszerettem és éreztem is affinitást ehhez a munkához. 1998-ban megmérettem magam és a község mellettem voksolt. Nem volt könnyű az indulás, hiszen Babót anyagi helyzete nem volt túl rózsás. Kifizetetlen számlákkal bajlódtunk és még azt sem tudtuk, hogyan lesz fűtés a közintézményekben.

- Aztán mindent megoldottak.

- Mindent meg lehet oldani, csak akarat kell hozzá. Elkezdtük a munkát és szépen, lassan alakultak a dolgaink. Akkoriban két utcánk volt portalanított, ma már mind az. Van olyan, amit már kétszer is aszfaltoztunk. Több mint háromezer méternyi járdát építettünk, felújítottuk az összes középületünket. Pedig akkor még nem is volt Magyar Falu Program. Azt szoktam mondani, fogtechnikusnak kellett lennem és amit lehetett, azt megfogtam az önkormányzatnak. Energiahatékony beruházásokat hajtottunk végre, takarékoskodtunk. Ennek köszönhető, hogy most hetvenhétmillió forinttal adhattam át a község számláját. Ebben van szabadon felhasználható hányad is.

- Nyilván segítette a munkáját, hogy civilben pénzügyi területen dolgozik.

- Aki azt gondolja, hogy egy önkormányzatot, egy települést úgy lehet irányítani, mint egy vállalkozást, az nagyot csalódik. Bizony, jó kis időnek el kellett telnie ahhoz, hogy az ember átlássa a helyzetet és megtanulja a mechanizmusokat. Egy vállalkozásban gyors döntéseket hozunk és azokhoz tartjuk magunkat. Az önkormányzatnál szigorú szabályzatok vannak, amiket tudomásul kell venni és a pénzmozgás, a pénzmozgatás sem olyan egyszerű, mint egy vállalkozásnál.