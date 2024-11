A Vasvillában például az oktatási tereket bővítjük és korszerűsítjük, a jelenlegi műhelyben új oktatótermeket alakítunk ki, köztük egy olyan termet is, amely hibrid és elektromos autók oktatására specializálódik. A vendéglátóipari technikumban szintén jelentős fejlesztések várhatók. A kollégiumi konyhát modernizáljuk, korszerű étkezési környezetet alakítunk ki a diákoknak, valamint bővítjük a szabadidős sportolási lehetőségeket új eszközök beszerzésével. A fertődi Porpáczy Aladár technikumban új emeletet építünk az iskolai épület utcafronti részére, ahol természettudományos és csoportszobák kapnak helyet

- sorolta a fejlesztési terveket a kancellár asszony. Az eszközbeszerzések folyamatosan zajlanak, amelynek keretében számos nagy értékű, szakmai oktatást segítő gépet, berendezést kapnak az intézmények. A teljes beruházás várhatóan 2026 első negyedévére valósul meg.

A projekt nyitórendezvényén a Handler Nándor Technikum új grafikus oktatótermét is felavatták, ahol 32 darab Macinthos típusú számítógép-park is helyet kapott. Az új eszközök a kreatív ágazatban a grafikus, illetve a dekoratőr szakmát tanuló diákok oktatását segítik a jövőben.

További eszközök is érkeznek az iskolába, többek között: izomzatmodellek, melyeket a szépészet ágazati oktatásban használnak majd, olyan tabletek és tartozékai, melyek ütésállóak, ezeket az építőipar ágazati oktatásban alkalmazhatják, de a fejlesztés keretében nyomtatókat, szkennereket és egyéb digitális eszközöket is szereznek be, a hozzájuk tartozó szoftvercsomagokkal együtt. A szakmai oktatást segítő eszközök mellett a tanulók egészségmegőrzését támogató új torna- és sporteszközökkel is fejlesztik az iskolai tornatermet.