– A méztermelésen kívül előbb gyógynövényes mézeket készítettünk, amihez a kertünkben termő növényeket is felhasználtuk, például a bodzát, mentát, levendulát. Aztán láttam ízesített mézeket, s azon törtem a fejemet, hogyan tudnám ezt megcsinálni. Főként akkor jött jól, amikor a fő mézünkből, az akácból nem volt jó termés, viszont másból volt bőven. Akkor kezdtem kísérletezgetni az ízesített mézekkel. Nem én találtam fel a spanyolviaszt, láttam máshol hogyan csinálják, de mi mindig úgy készítjük, hogy egy picit más legyen, mint a többi. Népszerűek a gyümölcsalapú mézeink,

az epres,

az áfonyás,

karácsonykor a fahéj-narancsos,

az almáspités,

a narancsos-csoki is különleges

a mézeskalács ízű,

de klasszikusnak számít az ír likőrös is.

A különleges készítményeknél a méz a vivő anyag és ahhoz jönnek a különböző ízek. Minőségi alapanyagokat használunk nagyon jó minőségű termelői mézeinkkel, mert nagyon igényesek vagyunk magunkkal, de termékeinkkel szemben még inkább – vallott termelői hozzáállásáról a méhész, aki ha nem is minden évben, de elküldi termékeit versenyekre, mert nem csak a vásárlók véleményére, hanem a szakemberek értékelésére is kíváncsi.

Többféle méz nyert már díjat.

Fotó: Csapó Balázs



A pannonhalmi méhészet termékeit rendszeresen értékeli a zsűri kiválónak. A Magyar Konyha Magazin a TOP 150 magyar termelő közé választotta őket az idén is. Jártak náluk, megismerték hitvallásukat, a saját szemükkel győződtek meg termékeik minőségéről, az előállítás körülményeiről. – Ők azok, akik visszaadják az élelmiszerekbe vetett hitünket, mert nemcsak megtermelik, de fel is dolgozzák az alapanyagokat, adalékanyagoktól és tartósítószerektől mentes árut kínálnak, és portájuk bárki előtt nyitva áll. Aki a finomságokért nem tud helybe menni, sok esetben megveheti a termelők webshopjából, vagy megtalálja az egyre sokasodó termelői piacok valamelyikén, sőt, kosárközösségek is gondoskodnak a házhoz szállításról.” – fogalmazott a Magyar Konyha.

A nyúli Magyar Ízek Versenyén is kitűnően szerepeltek mézeik: ötből négy aranyérmes és egy ezüstérmes lett.