Boldizsár Ildikó az Alkotói díj átvételekor úgy nyilatkozott: - Én dolgozni szeretek. A díjaimnak hosszú sora nincs, de ez az elismerés nemcsak nekem szól, hanem a műfajnak, amit képviselek: a mese is kapta a díjat – mondta, majd visszatekintett a kezdetekre. Csak a „mesés kislánynak” nevezték z Élet és Irodalom szerkesztőségében, ahova vitte meséit rendületlenül negyven évvel ezelőtt. Ám a mesék itt vannak most is vele, ennyi évtized év után is, köszöni mindenkinek. Addig csinálja, míg elmondhatja végül, hogy boldogan élt, míg meg nem halt.

Idén ismét a Győri Nemzeti Színház épülete ad fő helyszínként otthont az irodalmi, zenei és színházi programoknak, de jócskán lesznek események a Kisfaludy Károly Könyvtár második emeleti rendezvénytermében és a muzeális gyűjteményben is. Az idei rendezvényen 40 kiadó mutatkozik, pénteken már nyüzsgött a színház csarnoka, ahol számtalan előadást és dedikálást tartottak.