Mógor Csaba, a győrújbaráti Aranypatkó Fogadó tulajdonosa elkötelezett híve a hagyományok ápolásának. Már több mint 20 éve tartják a Márton napi hagyományokra épülő libalakomákat is éttermükben.

Az Aranypatkó Fogadó, tulajdonosa Mógor Csaba idén kedvezményesebb áron tudja kínálni a Márton napi libalakomákat.

Fotó: Kisalföld archív

- Mindig kedvelt ez az időszak vendégeink körében. Sokan visszatérnek hozzánk évek óta. Nem ok nélkül. Kipróbált receptjeinkkel, hozzáértő és elkötelezett szakácsainkkal ismét izgalommal készülünk az elkövetkezendő hetekre. Gondosan elkészített liba napi kínálatainkat közel három hétig tudják megkóstolni - mondta el Mógor Csaba.

Kedvezőbb Márton napi lakomák

- Továbbra is kapható lesz nálunk hízott libamáj rántva, vagy roston sütögetve fehérboros párolt almával, de számíthatnak a klasszikus kemencés libacombra is többféle verzióban, valamint sült libamellfilére egyedi kreációkban - sorolta az idei Márton napi kínálatot.

A tőlünk megszokott kiváló minőségből továbbra sem engedünk, viszont az árakból igen. A termelőkkel és beszállító partnerekkel együttműködve a legnagyobb örömömre az idei évben alacsonyabb árért tudjuk kínálni a libalakomákat mint tavaly

- emelte ki a tulajdonos.

A megszokott módon egy pohárka újbor is kerül az étkek mellé, mert azt vallják: a libasült úgy az igazi, ha leöblítjük egy jó fajta pannonhalmi nedűvel. Idén is a Márton napi időszakra hosszabb nyitvatartással készülnek, de házhoz szállításra is van lehetőség, ha otthon fogyasztanánk el a finom libasülteket.

Nem az olcsó húsok közé tartozik a liba, egyrészt ezért is fogyasztják a legtöbben a Márton napi és a karácsonyi lakomák alkalmával. Fotó: MW

A húsa és mája sem olcsó

- ​A libahúson az elszíneződés sosem normális! - figyelmeztette a Kisalföld olvasóit Nagy István, egy dunaremetei családi baromfifeldolgozó egyik tulajdonosa. - A libák húsa hajlamos a megzöldülésre, barnulásra, azt javaslom, ezeket kerüljék el a vásárlók. A májjal kapcsolatban pedig az a tanácsom, sose vásároljanak puhát. A jó libamáj nyersen kemény, sosem lehet kicsit sem löttyedt.

Árak tekintetében is óvatosságra int: a bőrös, friss libamell 5500 forinttól, a comb 5000 forinttól, a máj pedig 18 ezer forinttól kezdődik. Ami ezeknél olcsóbb, az mindig gyanakodásra ad okot.

- A libák tartása költséges, nagy szakértelmet igényel, egyszerűbben lehetetlen kedvezőbb áron eladni. A drága libahús nem a kereskedők nyerészkedéséről szól - fogalmazott Nagy István, hozzátéve, hogy Magyarországon a libafogyasztás nagyon szezonális, karácsony és Márton-nap alkalmával vásárolnak főként az emberek. Utóbbi ünnep kapcsán akár tízszeresére is nőhetnek az eladásaik.